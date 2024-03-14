$91.54+0.66100.19+0.83
Войти в почту

Зак Снайдер не оспаривает мнения критиков о «Мятежной луне»

Не так давно режиссёр «Мятежной луны» Зак Снайдер дал интервью Empire и отметил, что он не относится к критикам ленты негативно.

Зак Снайдер не оспаривает мнения критиков о «Мятежной луне»
© Чемпионат.com

По его словам, к его фильмам всегда относились по-особенному и всегда обсуждали.

“По какой-то причине реакция на мои фильмы очень поляризованная, и так было всегда. Не похоже, что в фильме есть что-то такое, что заслуживало бы таких интуитивных откликов. На самом деле у меня нет опровержений рецензиям”, — сказал Снайдер.
Фильмы и сериалы
Зак Снайдер
Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости