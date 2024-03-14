Зак Снайдер не оспаривает мнения критиков о «Мятежной луне»
Не так давно режиссёр «Мятежной луны» Зак Снайдер дал интервью Empire и отметил, что он не относится к критикам ленты негативно.
По его словам, к его фильмам всегда относились по-особенному и всегда обсуждали.
“По какой-то причине реакция на мои фильмы очень поляризованная, и так было всегда. Не похоже, что в фильме есть что-то такое, что заслуживало бы таких интуитивных откликов. На самом деле у меня нет опровержений рецензиям”, — сказал Снайдер.
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