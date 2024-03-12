Сериал «Последний богатырь: Наследие»: сюжет, дата выхода, кто сыграет

В 2024 году в онлайн-кинотеатре Start состоится премьера сериала «Последний богатырь. Наследие», новой главы фэнтезийной франшизы «Последний богатырь». Это продолжение истории об Иване, сыне Ильи Муромца, который внезапно переносится в волшебный мир из современной Москвы. В этот раз в центре сюжета окажутся дочери Ивана — именно они будут спасать сказочную страну.

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«Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете сериала «Последний богатырь. Наследие», какие герои сказок вновь появятся на экране и когда увидит свет новая глава этой саги.

Основная информация

Дата выхода

Точная дата выхода сериала «Последний богатырь: Наследие» пока неизвестна, премьера запланирована на 2024 год.

Шоу продолжит кинотрилогию, в которую вошли картины:

Где посмотреть

Посмотреть сериал «Последний богатырь. Наследие» можно будет в онлайн-кинотеатре Start.

Сериал будет состоять из восьми серий, объединенных общий сюжетом. Хронометраж серий пока держится в секрете.

Создатели

О том, что фэнтезийная трилогия о «Последнем богатыре» получит продолжение, стало известно летом 2022 года. В начале июня 2023-го на пост режиссера был назначен Антон Маслов, автор сериалов «Отель Элеон» и «Вампиры средней полосы», а также фильма «Поехавшая».

Генеральный продюсер шоу и один из основателей онлайн-кинотеатра Start Виталий Шляппо рассказал, что решение о создании сериала, а не полнометражного фильма, возникло уже в процессе разработки сюжета. «Когда стали продумывать, поняли, что история получается настолько большая и многогранная, что рассказать ее за 1,5 часа невозможно, — решили снимать сериал», — объяснил он.

Креативный продюсер Василий Куценко признался, что решиться на такой формат создателям было нелегко. Беспрерывная работа над сценарием нового «Последнего богатыря» длилась больше года.

Продакшн сериала завершился в начале 2024 года — об этом онлайн-кинотеатр Start сообщил на своем YouTube-канале 5 февраля. Тогда же были опубликованы первые ролики со съемок. На них видно, как будут выглядеть герои будущего сериала.

Где снимали

Снимать «Последний богатырь: Наследие» Химках, где расположен большой павильон (его площадь — 6 тысяч квадратных метров) под открытым небом. Именно здесь построили сказочную страну Белогорье, знакомую зрителям по полнометражным фильмам франшизы.

Кстати, съемки трех первых частей «Последнего богатыря» тоже проходили в этой локации. Однако специально для «Наследия» в павильоне провели серьезную реновацию: выстроили терем Ивана, отреставрировали фасады многих зданий и посадили в центре Белогорья сказочную яблоню (ожидается, что она сыграет важную роль в сюжете сериала).

Сказочное Белогорье вдохновлено русским Средневековьем XI века и иллюстрациями сказок, которые создали Иван Билибин и Аполлинарий Васнецов

Еще одной локацией для съемок нового сериала стал Эльбрус. В предыдущих фильмах франшизы тоже Подмосковье, Карелии и Сочи.

Сюжет

События сериала «Последний богатырь: Наследие» развернутся спустя 20 лет после финала трилогии. 50-летний Иван (Виктор Хориняк) живет в Белогорье с семьей — женой Василисой (Александра Урсуляк) и двумя дочерьми, «богатыркой» Марьей (Арина Рожкова) и начинающей колдуньей Софьей (Эвелина Мазурина). Спокойную жизнь в сказочной стране нарушает внезапный визит колдуна Северина (Александр Устюгов) — маг предупреждает героев о страшном бедствии, которое вскоре должно с ними случиться.

События в сериале «Последний богатырь: Наследие» вновь развернутся в двух мирах — современной Москве и волшебном Белогорье

Дочерям Ивана придется защитить обе реальности от опасности. Пока Марья будет бороться со злом в Белогорье, Софья отправится в прошлое — в Москве 2017 года ей нужно будет отыскать молодого Ивана, который ничего не знает о своих сказочных корнях. Чтобы не вызывать лишних подозрений, молодой волшебнице придется притвориться обычной школьницей и отправиться учится в 11 класс московской школы.

Осторожно! В описании есть спойлеры к сюжету франшизы «Последний богатырь».

Первый фильм франшизы, «Последний богатырь», вышел на экраны в 2017 году. Он рассказывал историю молодого парня по имени Иван (Виктор Хориняк), победителя телешоу «Битва магов».

Герой, не обладающий сверхъестественными способностями, обманывал наивных клиентов, которые были уверены, что белый маг Святозар (такой псевдоним выбрал для себя Иван) на самом деле обладает волшебным даром. Жизнь Ивана резко изменилась, когда он попал в Белогорье — настоящую волшебную страну.

Оказалось, что Иван — сын легендарного богатыря Ильи Муромца, и ему предстоит спасти все Белогорье от опасности. Для этого Иван объединяется с Василисой Премудрой (Мила Сивацкая), а также Кощеем Бессмертным (Константин Лавроненко), Бабой-Ягой (Елена Яковлева) и Водяным (Сергей Бурунов) — здесь эти герои сражаются на стороне добра.

Сиквел картины, фильм «Последний богатырь: Корень зла», вышел в 2020 году. В нем Иван продолжил приключения в сказочном мире, а также узнал об истоках древнего зла, которое атаковало Белогорье в первой части франшизы. Список волшебных друзей Ивана расширился — к команде героев добавился анимированный Колобок, которого озвучил Гарик Харламов.

Трилогия завершилась в 2021 году лентой «Последний богатырь: Посланник тьмы» — в ней персонажи сказок перенеслись из Белогорья в мир людей, чтобы спасти сразу две реальности. Один из ярких моментов фильма — встреча с Жар-птицей, роль которой исполнил певец Филипп Киркоров. В финале картины все герои получили заслуженный хеппи-энд — Иван и Василиса поженились, Баба-Яга сошлась с Кощеем, а мир навсегда избавился от тьмы.

Режиссером всех трех полнометражных лент выступил Дмитрий Дьяченко («Чебурашка») — некоторое время первая часть франшизы, заработавшая более 1,7 миллиарда рублей, была самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката. Суммарно три части «Последнего богатыря» собрали более 80 миллионов долларов.

На 2025 год запланирован выход картины «Финист. Первый богатырь» — она расскажет о первом сказочном герое Белогорья. Это спин-офф богатырской франшизы, который продолжит развивать фэнтезийную вселенную русских народных сказок.

Актерский состав

В сериале «Последний богатырь: Наследие» вернутся персонажи из оригинальной трилогии, но в центре истории окажутся новые героини.

«Это классная большая история, которая очень нравится зрителю. В предыдущих фильмах у нас круто раскрыты мужские персонажи, сейчас мы хотим добавить глубины персонажам женским, этой части нашей вселенной», — рассказал креативный продюсер сериала Василий Куценко.

Режиссер Антон Маслов отметил, что новый сериал — отличная возможность показать сказочных тинейджеров, которые попали в современную Москву.

Сказка у нас русская, а наш фольклор, в общем-то, всегда строился на женских персонажах.

Какие актеры сыграют в сериале «Последний богатырь. Наследие»

В сериале не появится один из ключевых героев оригинальной трилогии — Кощей Бессмертный в исполнении Константина Лавроненко. По словам продюсера Виталия Шляппо, его история закончилась в предыдущий фильмах — Кощей стал добрым волшебником и продолжает счастливую жизнь в Белогорье.

На смену Кощею придут другие персонажи русского фольклора — волшебное Зеркальце (Татьяна Догилева) и Соловей-разбойник (Александр Лыков). В сериале также появится звезда «Слова пацана» Никита Кологривый, он сыграет сразу двух персонажей, цыганских братьев-близнецов Мико и Жико.