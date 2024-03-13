Следующим фильмом Кристофера Нолана станет ремейк триллера «Заключенный»

Журналисты издания Variety со ссылкой на свои источники сообщили, что следующим фильмом режиссёра Кристофера Нолана станет ремейк мистического триллера «Заключённый» с Патриком Макгуэном. Оригинальный сериал выходил в 1960-х годах.

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Отмечается, что работа над ремейком проекта началась ещё в нулевых — им как раз занимался Нолан. Затем постановщик покинул производство, и канал AMC выпустил новую версию «Заключённого» в формате мини-сериала.

Также журналисты предполагают, что за право профинансировать и выпустить новый фильм Нолана будут конкурировать Warner Bros. и Universal Pictures. Сам режиссёр пока не раскрывал своих дальнейших планов.

Напомним, на этой неделе стало известно, что гонорар Кристофера Нолана за фильм «Оппенгеймер» достиг почти $ 100 млн после победы на «Оскаре».