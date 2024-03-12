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Тодд Говард: сюжет сериала Fallout от Amazon будет понятен новичкам серии

Совсем скоро состоится премьера экранизации Fallout — сериала от Amazon, действие которого разворачивается в культовой игровой вселенной после ядерной войны. По франшизе вышло уже девять игр, однако для понимания сюжета шоу проходить их будет не нужно.

Сюжет сериала Fallout от Amazon будет понятен новичкам серии
© Чемпионат.com

Об этом рассказал глава Bethesda Game Studios и продюсер последних частей серии Тодд Говард. По его словам, насладиться сериалом смогут как фанаты серии, так и новички. Для первых это будет новая глава в истории франшизы, для вторых — входная точка во вселенную с самыми яркими её элементами.

Если вы поклонник серии, то для вас приготовлена следующая глава Fallout. Если вы не фанат и боитесь запрыгивать в игры, вы можете испытать всё самое лучшее в этой вселенной, нажав кнопку на пульте.

Премьера сериала Fallout состоится 11 апреля на Amazon Prime. В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут доступны в день выхода.

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