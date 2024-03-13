Сериал «Неверные» с Акиньшиной. Каким получился российский ответ «Лучше звоните Солу»?

В онлайн-кинотеатре Wink начал выходить сериал «Неверные» режиссера Алексея Кузмина-Тарасова («Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного») с Оксаной Акиньшиной, которая играет юристку с сильной алкогольной зависимостью и не менее серьезными семейными проблемами. «Лента.ру» рассказывает, чем эта квазисудебная драма напоминает культовое шоу «Лучше звоните Солу» и почему лучшего времени для релиза «Неверных» трудно представить.

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Жизнь бывшей юристки Ольги Шилковской (Акиньшина) после пьяного ДТП резко идет под откос — муж Артем (Иван Добронравов) подает на развод и отбирает единственного сына, женщина ютится в неотремонтированной квартире без денег, работы и каких-либо перспектив в жизни. От пристрастия к алкоголю это ее не избавляет, и даже возвращение Ольги в адвокатскую практику проходит подшофе — прочитав в таблоиде о громком бытовом скандале футболиста (Евгений Романцов), укравшего у известной стилистки (Кристина Работенко) их общую дочь, она записывает пострадавшей пьяное голосовое сообщение с предложением представлять ее интересы в суде. А затем, приложившись к бутылке, засыпает прямо на лавке.

Откровения, которые звучат на судебных заседаниях в «Неверных», порой под стать самым диким выпускам «Часа суда» с Павлом Астаховым

Кража ребенка богатым отцом-футболистом оборачивается целым детективом со слитым порно, тестами на наркотики и жуткими семейными тайнами. Уже следующее дело предпринимателя, в пьяном виде ранившего бывшую бизнес-партнершу, переводит шоу в слегка иное русло — с новым клиентом юристка принимается попросту беспробудно тусить. Тем временем деятельностью Ольги проникается загадочный богатый бизнесмен Александр Елагин (Егор Дружинин), внимание которого еще непонятно чем для героини обернется.

Ольге приходится браться за семейные и бытовые конфликты зажиточных москвичей, в которых грань между черным и белым смазывается, словно дорожные знаки после бутылки крепыша. Героиня поначалу даже пытается не заключать сделок с совестью, балансируя между правильным выбором и важной для нее адвокатской карьерой — единственным, что еще хоть как-то удерживает ее от суицида. Но когда на кону оказываются ее личные интересы, вызубренные еще на юрфаке статьи Уголовного кодекса Ольгу не останавливают.

В такие моменты сериал отчасти даже напоминает культовую судебную драму «Лучше звоните Солу»

Ее заглавный герой Сол Гудман (Боб Оденкерк), защитник мелких правонарушителей и маргиналов всех сортов, тоже регулярно сталкивался с моральными дилеммами, оперируя в серой зоне как американских законов, так и нравственных установок. Впрочем, на этом сходства с приквелом «Во все тяжкие» заканчиваются.

«Неверные» делают акцент на семейных проблемах, жертвами которых всегда в первую очередь оказываются дети. Это глубоко интимный сериал, посвященный вещам, которые в обществе принято, как известно, из избы не выносить. Поднимаются здесь проблемы и домашнего насилия, и природы зависимости, и незалеченных детских травм, обрекающих на цикличное страдание новое поколение.

Столкновение мужского и женского начал, неумение коммуницировать друг с другом, слишком большая дистанция между отцами и сыновьями, матерями и дочерьми — за все эти сложные темы «Неверных» по праву можно считать самым социально ориентированным российским сериалом начала 2024-го. Лишним подтверждением этому служит QR-код в финале каждого эпизода, ведущий на сайт помощи людям с алкогольной зависимостью.

Одержимая зеленым змием Ольга сама регулярно творит дичь. Может, к примеру, блевануть прямо в зале суда или в алкогольном делирии уничтожить машину новой жены своего бывшего супруга. Это отнюдь не комедийная история (хотя подаются эти моменты без излишнего морализаторства и с долей юмора), поскольку Акиньшина здесь изображает человека тяжелой судьбы, суицидального, глубоко травмированного, скованного зависимостями. Актриса, безусловно, вывозит весь сериал на игре в богатейшем спектре от любящей и несчастной матери до хладнокровной бизнес-леди, от вечно пьяной профурсетки до истеричной фурии.

И это однозначно спасает шоу — окружающие Ольгу персонажи то ли из-за недостатка экранного времени, то ли на фоне столь яркой главной героини зачастую выглядят фанерными и однобокими.

Структурно «Неверные» тратят по одному 45-минутному эпизоду на дело, а в каждой последующей серии состав второстепенных героев обновляется. Параллельно разворачивается личная драма Ольги, которая, даже несмотря на судебный запрет на приближение к собственному сыну, не оставляет попыток наладить с ним связь. Все это завернуто в модную обертку: тут лирические отступления в виде энергичных монтажных склеек с описанием методов выявления наркотических веществ в организме, там психоделические алко-трипы главной героини, во время которых «Неверные» по бойкости начинают походить на «Эйфорию» Сэма Левинсона.

Сериал о главном биче человечества выходит в нужное время, если верить тревожным новостям о настоящем буме домашнего насилия, коррелирующего с растущим в последние годы пристрастием россиян к выпивке. Уже тот факт, что шоу для широкой аудитории обращается к столь тяжелым и непривлекательным темам, удивляет — современные отечественные проекты в массе своей уходят скорее в эскапистские вселенные, призванные, наоборот, отвлечь от творящегося вокруг мрака. Но, как говорит шоураннер Анастасия Корецкая, признать проблему — первый шаг в ее решении, и «Неверные» этот важный шаг, несомненно, делают.

Дата выхода: 7 марта Страна: Россия Продолжительность: 8 серий по 48 мин. Режиссер: Алексей Кузмин-Тарасов В ролях: Оксана Акиньшина, Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов

Сериал «Неверные» выходит в онлайн-кинотеатре Wink