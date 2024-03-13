Стивен Спилберг не снимет сиквел «Первому игроку приготовиться»

Стивен Спилберг дал интервью сайту Showbiz 411. В нём он поговорил про сиквел фильма «Первому игроку приготовиться». Как оказалось, постановщик не будет снимать его, а выступит лишь продюсером.

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Кто снимет экранизацию романа Эрнеста Клайна «Второму игроку приготовиться», неизвестно. Деталей каста и сюжета тоже нет, но, вероятно, история будет основана на романе.

Сюжет «Второму игроку приготовиться» начинается сразу после соревнования, которое устроил основатель OASIS Джеймс Холлидей. Главный герой Уэйд Уоттс находит новую пасхалку и сложную загадку, для решения которой необходимо бросить все силы. Ещё Уэйд сталкивается с сильным противником.

Даты выхода у продолжения «Первому игроку приготовиться» нет.