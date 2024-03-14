В Госдуме предложили ввести понятие «социально значимый фильм»

В России могут на законодательном уровне закрепить понятие «социально значимый фильм». Об этом сообщила глава комитета Госдумы по культуре, депутат фракции «Единая Россия» Елена Ямпольская.

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В начале следующей недели проведем рабочее совещание с коллегами по вопросу внесения в законодательство понятия «социально значимый фильм». Если сойдемся, надо продумать критерии и механизм присвоения той или иной картине подобной категории.

Написала депутат в своем Телеграм-канале.

Ямпольская отметила, что данные фильмы должны получить преференции в прокате.