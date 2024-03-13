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Самые популярные в России сериалы февраля

Представлен перечень двадцати самых популярных у россиян сериалов в феврале. Исследование проведено при помощи системы "Индекс Кинопоиск Pro".

Самые популярные в России сериалы февраля
© Российская Газета

Феноменальный успех "Слова пацана" продолжает шириться: он всё ещё на первом месте - четвёртый месяц подряд! Всего в двадцатке - 11 российских проектов. Ещё четыре представляют США, три - Японию, по одному - Турцию и Южную Корею.

В тройку вошли турецкий "Зимородок" и отечественный "Склифосовский".

Интересно также, что в топ попали сразу пять анимационных проектов: три аниме и два американских мультфильма - "Гравити Фолз" и "Отель Хазбин".

Фильмы и сериалы
Гравити Фолз
Склифосовский