Россиянам покажут сериал о малоизвестных событиях в СССР

Россиянам на платформе «VK Видео» покажут новое документальное шоу «Одна безумная история» о малоизвестных, но удивительных событиях в СССР, Евгений Чебатков.

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Он расскажет об исторических событиях XX века и попробует доказать, что во времена СССР проводились всевозможные эксперименты. В каждом выпуске будут рассмотрены несколько исторических событий, которые объединяет одна тема: наука, медицина, телевидение и так далее.

Так, зрители узнают, как СССР обменял 17 подводных лодок на газировку Pepsi, тренировал «боевых дельфинов», а также россиянам расскажут об обществе нудистов «Долой стыд». Первая серия документального цикла посвящена научным экспериментам, выпуск уже доступен на платформе.