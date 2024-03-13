Режиссер Илья Казанков: почему нам нужен «‎Позывной "Пассажир"»‎

Многие в последние годы говорили, что правдивые картины о Донбассе появятся, когда сами защитники вернутся с фронта. И вот - дождались. Над фильмом "Позывной "Пассажир", что сегодня вышел практически во всех кинотеатрах страны, работали реальные ополченцы, а также те, кто регулярно бывает на Донбассе и все видит своими глазами. Артисты Антон Шагин, Сослан Фидаров, Александр Михайлов, Владимир Стеклов… Первые зрители уже оценили фильм за точность и честность.

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Но дело не только в том, что "Позывной "Пассажир" сделан участниками и очевидцами событий. В центре сюжета - молодой гламурный писатель Рябинин, который отправляется на Донбасс в поисках брата. Там от снобизма, эгоизма и спеси москвича не остается и следа - война фальши не терпит. Пожалуй, впервые наше современное кино так жестко столкнуло "интеллигента-пацифиста" и фронтовую правду. Правда в картине победила. Но победит ли кино? Заставит ли задуматься других "рябининых"? Об этом разговор "РГ" накануне премьеры с режиссером Ильей Казанковым.

Илья, в основу вашего сценария лег роман Александра Проханова "Убийство городов". Это экранизация или снимали "по мотивам"?

Илья Казанков: Это не экранизация, мы договорились говорить: "кино снято по роману". Но этим мы совсем не облегчили себе работу. С одной стороны, не хотелось далеко уходить от первоисточника. С другой, нужны были визуальные образы. Чтобы история зазвенела, зазвучала. Чтобы были понятны мотивы и поступки героев. Поэтому мы с самого начала привлекли консультантов: тот же Сослан Фидаров очень помогал. Помню, сценарий первого боя написал, показал парням - они улыбнулись и… Вместе переписали.

Никакой фантазии бы не хватило для сценария и съемок фильма о войне, если никого из киногруппы ничего с войной не связывает. Жизнь сильнее любых придумок.

Много "патронов" поднесли участники киногруппы, у которых есть боевой опыт?

Илья Казанков: Да. Например, сцена с автоматом. Помню по военному училищу - автоматы выдавали по списку, потом их сдавали в оружейку. Спросил Сослана: а на Донбассе как - когда боевые действия не ведутся, оружие в хате оставляете? Нет, говорит, всегда с собой. Даже спим - автомат рядом. Отсюда у Антона Шагина и Алексея Шевченкова родилась сцена, которой в сценарии не было. Комбат просит героя принести воды, тот берет канистру, идет, а комбат ему вслед: "Автомат, возьми, Коля". Кажется, мелочь. Но красноречивая: сразу понятно, что тут происходит, видно, что герой человек неопытный, даже наивный.

Но ведь снимали вы не на Донбассе?

Илья Казанков: Мы туда рвались, но нас от этого мальчишества быстро вылечили. Там ведь киношники тоже - цель номер один. Снимали в Подмосковье, в поле под Павловским Посадом. Художник Денис Думан с ассистентами с прошлой весны сажали там деревья, кусты сирени, строили деревню - 17 дворов, 17 домов, улицы, столбы электрические, брошеные машины, тележки, велосипеды… Но деревню пришлось "разбомбить". В фильме видно - от нее ничего почти не осталось.

Писателя, ставшего ополченцем, у вас играет Антон Шагин. У него, конечно, бывали роли разные - но военных картин не было. Так почему - он?

Илья Казанков: Во-первых, Антон, как известно, свою патриотическую позицию не скрывает, Донбасс поддерживает не только на словах. Во-вторых, он для меня - большой русский актер. Мы даже проб не делали, поговорили минут сорок, он почитал сценарий и всё. Антон прыгал с обрывов, стоял под взрывами, купался в грязи, лежал в холодной воде - и не ныл, делал даже больше, чем требовалось. Настоящий ополченец!

А в "ополченцы" в этом фильме записаться спешили не все?

Илья Казанков: Некоторые спрашивали - как именно мы собираемся снимать, покажем ли "правду" второй стороны. Но для меня это кривой путь. В фильмах о Великой Отечественной войне сразу понятно, кто враг - даже если фашистов играли великие и очень обаятельные актеры. И сейчас должно быть ясно: где наши, а где враги. Это же с девяностых в нас стали сеять сомнения: а может, фашисты не такие уж звери, как нам внушали в СССР? А у меня же дедушка жил в Новой Каховке на Херсонщине, я часто у него бывал - и мы с ним видели своими глазами, как потихоньку поднимают головы националисты, как ненависть становится идеологией…

Вот и с нашей картиной: кто-то из коллег начинал уверять, что впервые слышит о фашизме на Украине, - и разговор у нас не складывался. Незаменимых в кино нет. Даже если судить только по нашему фильму - нетрудно убедиться, сколько больших актеров никуда и не думало уезжать. У Александра Михайлова и Владимира Стеклова в фильме небольшие, но очень важные роли. Таланты из среднего поколения - те же Сослан Фидаров, Сергей Горобченко, Виталий Кищенко, влюбивший на съемках всех в себя. Все настоящие в России, дома, с нами.

Герой вашего фильма вышел из такой столичной глянцевой богемы…

Илья Казанков: …Скажите проще - "гламурятины".

Хорошо, они тоже придут смотреть фильм - и что, вы думаете, кино их может в чем-то переубедить?

Илья Казанков: Мы были бы счастливы, если бы они посмотрели. Наше кино - для сомневающихся. Старались сделать все честно, откровенно, не раздувая, не пропагандируя, не агитируя. Просто посмотрите, что происходило там в 2015-м. Вы сидели на Патриках, пили кофе или шампанское, ездили на "Бентли", гуляли с собачками. А там просто истребляли наш народ. Там было то, что называется геноцидом - и другого слова нет. Посмотрите, чтобы не задавать этих глупых вопросов - а зачем мы начали спецоперацию? Так просто никого не переубедишь. Знаю, что услышу, как будут плеваться и посмеиваться. Главное, чтоб не было - не видел, но осуждаю. И если хоть один из этих тусовщиков после фильма попытается подумать - уже победа.

Может, стоило снимать картину уже не о первых донбасских ополченцах, а о нынешних героях СВО?

Илья Казанков: Нет существенной смысловой разницы между происходящим сейчас и происходившим девять-десять лет назад. Мне интересно и важно показать, как все начиналось, почему все привело к спецоперации… К тому же, если честно, сценариев сейчас полно, и я их получаю пачками, - но в них нет материала, нет истории, нет героев. Просто спекулировать на злободневности - зачем? С патриотическим кино нельзя шутить: оно как минное поле - ошибок не прощает.

Дословно

Максим Королев, продюсер фильма "Позывной "Пассажир":