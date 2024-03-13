Вышел трейлер романтической комедии "Любви не бывает?" с Чиповской и Яглычем

Кинопрокатная компания "Вольга" опубликовала трейлер романтической комедии "Любви не бывает?", главные роли в которой исполнили звезда "Елок" Анна Чиповская и Владимир Яглыч ("Экипаж", "Не родись красивой"). В прокат картина выходит 1 мая.

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Яглыч играет ловеласа, который каждый день старается завести отношения с новой девушкой. Однажды в соседней квартире появляется новая соседка, ее как раз играет Чиповская, которая полностью разочаровалась в мужчинах.

Съемки проходили в Петербурге. Так что герои попадают в различные комичные ситуации на фоне прекраснейших панорам.

Режиссер - Дмитрий Фикс, он известен по работам над фильмами цикла "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..."