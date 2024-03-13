Рецензия на вторую часть «Дюны». Кино нашего времени

Вторая "Дюна" Дени Вильнева (у нас собирает полные залы) это почти 3-часовая героико-фантастичнская сага, эстетически безупречная, при этом динамичная; полная как массовых и индивидуальных схваток, так и сюрреалистичных снов и видений. Редкостное, впечатляющее сочетание в одной ленте!

© Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»

Компьютерная графика на высоте, и, главное, используется так, как надо для общего строя картины. Дени Вильнев, конечно, сегодня визионер номер один в мировом массовом кино. Его мастерство в новой "Дюне" и завораживает, и даже поражает (да, и меня, закаленного и скептически настроенного, тоже). Сюжет сражения двух кланов в песках дальней планеты, естественно, пересказывать не буду. Скажу только: кто не видел или основательно позабыл начало саги, "Дюну"-1, все поймет. То же касается тех, кто цикл романов Френка Герберта не читал. Я вот читал некогда, но как-то он меня мало зацепил. Поэтому в горячие споры фанатов, насколько Вильнев испортил великую (ну...) книгу, вступать не буду. Поэтому же, кстати, по прошествии некоторого времени меня стали одолевать сомнения насчет "Дюны"-2.

Во-первых, всё же "Дюна"-1 поражала больше – и тем, кто ее видел, авторские решения (безусловно, выдающиеся), а они общие для обеих частей, уже не в диковинку. А вообще-то, надо аудиторию поражать, жанр такой, деньги такие... стоило ли растягивать фильм на столько лет и столько частей? Ну да, маркетинг велит, а искусство? Во-вторых, мне все же не хватало содержательной основы. Герберт-Гербертом, а Вильнев-Вильневом, что то свое должен был сказать и режиссер, не все ж красивые (очень) картинки (талантливо) одну к другой лепить?

История становления личности супергероя Муад Диба (его играет Тимоти Шаламе; ну, как играет? Двигается, фильм на 100 процентов режиссёрский) именно как психологическая доминанта фильма и повод для высказывания, как-то не очень вышла. Прямо видно, что Вильнев больше насчет красоты, а не смысла. На Западе вон видят прямые аллюзии на противостояние арабского мира (с него писатель и режиссер списывали кочевников-фрименов, положительную силу) с Израилем. И пророчество, стало быть, о падении израильских твердынь. Ну хоть так. Но нас это беспокоит мало. А другого ничего и нет. Так что мы увидели большой, стильный, неглупый аттракцион.

Как тут не вспомнить "Дюну" Дэвида Линча, несовершенную технически, но до сих пор завораживающую! Сравнение Шаламе с Кайлом Маклехленом, конечно, анекдотично – ну куда кумиру тинейджеров до загадочного героя! В общем, слабО выдержать ранение и Вильневу. Не Линч он, хотя очень одаренный, прежде всего визуально, автор. Но ведь сегодня и жизнь такая, и кино – максимум, что от него можно ожидать, так как раз спокойного, медитативного трипа под музыку Ханса Циммера.