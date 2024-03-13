В марте начнутся съемки вестерна с Хоакином Фениксом в главной роли

Автор «Реинкарнации» и «Солнцестояния» американский режиссер Ари Астер в конце марта приступит к съемкам фильма «Эддингтон» с Хоакином Фениксом в главной роли, сообщает Deadline.

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К актерскому составу картины присоединились также Педро Паскаль, Эмма Стоун и Остин Батлер. Сюжет ленты пока держится в секрете, лишь известно, что это будет вестерн. Оператором проекта приглашен лауреат «Оскара» Дариус Хонджи.

Ранее Брэд Питт и Джордж Клуни приступили к съемкам в фильме «Волки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».