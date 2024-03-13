Трейлер «Стать Карлом Лагерфельдом»: Даниэль Брюль возглавил сериал Disney+

Disney+ выпустил первый трейлер биографического телесериала, снятого в жанре драмы, «Стать Карлом Лагерфельдом». Главную роль в нём исполнил германский актёр Даниэль Брюль, прославившийся участием в кинокомиксе «Первый мститель: Противостояние» (2016). Шестисерийный проект выйдет на стриминговых сервисах Hulu и Disney+ 7-го июня 2024-го года.

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«В 1972-м году Карлу Лагерфельду 38, и он ещё не примерил культовую причёску. Он – дизайнер готовой одежды, неизвестный широкой публике. Встреча с дерзким и амбициозным интеллектуалом, поэтом и художником Жаком де Башером заставляет самого загадочного модельера современности сразиться с другом (и соперником) Ивом Сен-Лораном. Тот уже сказал громкое слово в мире высокой моды и получил поддержку влиятельного бизнесмена Пьера Берже», - говорится в официальном синопсисе проекте.

Действие сериала «Стать Карлом Лагерфельдом» развернётся в 70-е годы прошлого века в Париже, Монако и Риме и последует за сложной и противоречивой личностью парижского кутюрье, который вознамерился стать императором модной империи. Зрители увидят гламур и столкновение эго, грандиозные вечеринки и разрушающие страсти в этой истории Карла, перед тем как он стал тем самым Лагерфельдом.

Кто работал над сериалом «Стать Карлом Лагерфельдом»

Создателями проекта выступили Исауре Пизани-Ферри, Дженнифер Хаве и Рафаэль Баску. На книге-бестселлере последней 2019-го года «Кайзер Карл» Пизани-Ферри, Доминик Бомард, Дженнифер Хаве и Натали Хертцберг написали сценарий. Постановкой занимались Жером Салле и Одри Эструго. Салле также взял на себя роль исполнительного продюсера вместе с Арно де Кремье. Телеадаптация включила музыку, написанную Евгением и Сашей Гальпериными.

В актёрский состав вошли также Теодор Пеллерен в роли Жака де Башера, Арно Валуа в роли Ива Сен-Лорана, Алекс Лутц в роли Пьера Берже, Аньес Жауи в роли Габриэля Агиона, Жанна Дамас в роли Паломы Пикассо, Клэр Лаффут в роли Лулу де ла Фалес, Сунньи Меллес, Пол Спера в роли Энди Уорхола и Лиза Кройцер в роли матери Карла, Элизабет Лагерфельд.