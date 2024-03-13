Вышел трейлер биографического сериала «Франклин» с Майклом Дугласом

Компания Apple опубликовала дебютный трейлер биографического сериала «Франклин» с Майклом Дугласом. Шоу посвящено одному из отцов-основателей США — Бенджамину Франклину.

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Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет сериала расскажет о том, как Франклин отправился во Францию, чтобы стать американским послом и заключить союз с французами против англичан. В основу «Франклина» легла книга «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки», написанная лауреатом Пулитцеровской премии Стейси Шифф.

Также в актёрский состав вошли Ноа Джуп, Марк Дюре, Эдди Марсан, Дэниэл Мейс, Людивин Санье, Теодор Пеллерен, Ассаад Буаб, Жанна Балибар и другие. Кресло режиссёра занял Тимоти Ван Паттен («Солдаты вне времени»).

Премьера шоу состоится 12 апреля в стриминговом сервисе Apple TV+. Новые эпизоды будут выходить каждую пятницу.