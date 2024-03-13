«Вампирша-гуманистка» выйдет в широкий прокат в апреле

11 апреля на большие экраны выйдет хоррор-комедия «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца». Это картина о том, что для настоящей любви помехой не станут ни возраст, ни разница в гастрономических предпочтениях.

© Кадр из фильма «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца»

Саша — молодая вампирша с сильно развитой эмпатией. Внутренняя мораль и чувствительность мешают ей убивать людей ради пропитания. Однако когда разгневанные родители перекрывают поставки крови, жизнь девушки оказывается под угрозой. К счастью, вскоре она встречает Пола — разочаровавшегося во всём подростка с депрессией. Пол согласен отдать свою жизнь, чтобы Саша выпила его кровь, но сначала девушка должна помочь ему исполнить последнее желание.

В списке источников вдохновения режиссер Ариан Луи-Сэз называет фильмы «Девушка возвращается одна ночью домой», «Выживут только любовники» и «Побудь в моей шкуре». Безусловно, вместе с другой вампирской комедией «Реальные упыри», «Вампирша-гуманистка…» займет видное место в ряду популярных межжанровых фильмов, которые комически обыгрывают максимальное «очеловечивание» образа обычно неподступного вампира.