Вышел первый тизер ремейка культового фильма «Ворон» с «Пеннивайзом» из «Оно»

Студия Lionsgate опубликовала тизер фильма "Ворон" - ремейка культовой классики готического кино, вышедшей в 1994-м. Обе картины основаны на комиксах Джеймса О’Барра.

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Главного героя, сыгранного в девяностых Брэндоном Ли (он трагически погиб на съёмках), теперь играет швед Билл Скарсгорд, прославившийся ролью Пеннивайза в дилогии "Оно".

Премьера, по предварительным данным, намечена на июнь 2024 года.

А уже завтра выйдет полноценный трейлер.