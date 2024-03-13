$91.54+0.66100.19+0.83
Войти в почту

Вышел первый тизер ремейка культового фильма "Ворон" с "Пеннивайзом" из "Оно"

Студия Lionsgate опубликовала тизер фильма "Ворон" - ремейка культовой классики готического кино, вышедшей в 1994-м. Обе картины основаны на комиксах Джеймса О’Барра.

Вышел первый тизер ремейка культового фильма «Ворон» с «Пеннивайзом» из «Оно»
© Российская Газета

Главного героя, сыгранного в девяностых Брэндоном Ли (он трагически погиб на съёмках), теперь играет швед Билл Скарсгорд, прославившийся ролью Пеннивайза в дилогии "Оно".

Премьера, по предварительным данным, намечена на июнь 2024 года.

А уже завтра выйдет полноценный трейлер.

Фильмы и сериалы
Ворон
Оно
Билл Скарсгорд
Брэндон Ли