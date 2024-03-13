«Надеюсь, мы займемся этим в конце года»: Дэвид Литч — о съемках боевика «Никто 2»

Недавно продюсеры боевика «Никто» Келли Маккормик и Дэвид Литч пообщались с журналистами издания Collider. В ходе разговора они заявили, что надеются начать съёмки сиквела картины с Бобом Оденкёрком в конце этого года.

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Мы планируем вернуться к этим вселенным. Надеюсь, что нам удастся начать производство «Никто 2» в конце этого года, а «Жестокой ночи 2» — в начале следующего.

Картина рассказывает о скучающем офисном работнике Хатче. После нападения грабителей на дом и семью герой решает вспомнить ремесло наёмного убийцы и уничтожить бандитскую группировку. Помимо Боба Оденкёрка, в картине снялись участник знаменитой рэп-группы Wu Tang Clan RZA, звезда «Назад в будущее» Кристофер Ллойд, российский актёр Алексей Серебряков и другие.

Премьера фильма «Никто» состоялась в марте 2021 года.