Когда можно будет посмотреть онлайн первый сезон сериала «Рипли»

В 2024 году на Netflix выходит новый сериал «Рипли» (Ripley) по мотивам романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Поклонникам книги уже знакома самая известная экранизация этой истории — одноименный фильм Энтони Мингеллы 1999 года с Мэттом Деймоном, Джудом Лоу и Гвинет Пэлтроу в главных ролях. «Лента.ру» рассказывает, чего ждать от новой экранизации и чем она будет отличаться от предыдущей.

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«Рипли»: главное

Год выхода: 2024

Сюжет

Как сообщало издание Deadline еще в 2019 году, в основу сценария лягут пять книг о Томе Рипли:

«Талантливый мистер Рипли» «Мистер Рипли под землей» «Игра мистера Рипли» «Тот, кто следовал за мистером Рипли» «Мистер Рипли под водой»

История начинается в Нью-Йорке в конце 1950-х годов. Том Рипли — обаятельный молодой человек, у которого нет достойной работы, но есть мечты о прекрасной жизни и все задатки афериста. Он участвует в мелких аферах, чтобы чуть подзаработать, и однажды срывает по-настоящему большой куш. Рипли оказывается на приеме у известного и состоятельного финансиста Герберта Гринлифа, который хочет поручить Тому важное дело.

Дело в том, что Гринлиф по ошибке принял Рипли за товарища своего сына Дикки (хотя на самом деле Том знает его очень поверхностно), и попросил навестить Дикки в Европе и уговорить его вернуться домой. Том с радостью соглашается, ведь у него уже готов план — втереться в доверие к юному Гринлифу, тянуть деньги из его отца и жить на широкую ногу вместе с Дикки и его подругой Мардж.

Однако Том быстро надоедает избалованному Дикки, они все чаще ссорятся, и как только Рипли понимает, что красивой жизни скоро придет конец, он решается на убийство.

Дата выхода и количество серий

1 сезон сериала выйдет 4 апреля 2024 года на платформе Netflix. Все восемь серий будут доступны сразу.

Трейлер сериала «Рипли»

Изначально «Рипли» задумывался как мини-сериал, однако есть вероятность, что в случае успеха шоураннер Стивен Зеллиан продлит историю о Томе Рипли.

Актеры

Главного героя, амбициозного, хитрого и жестокого Тома Рипли, сыграет Эндрю Скотт — ирландский актер, наиболее известный по роли Джима Мориарти в сериале «Шерлок». Он также сыграл в таких картинах, как «Мальчишник по-ирландски», «007: Спектр», «Король Лир» и «Темные начала». В 2023 году он появился на большом экране в роли Адама в фильме «Незнакомцы», за что был удостоен премии Национального общества кинокритиков США и номинации на «Золотой глобус».

Роль Дикки Гринлифа исполнит британский актер и музыкант Джонни Флинн, известный по ролям в телесериалах «Вспомнить все связи» и «Гений». Мардж Шервуд, ближайшую подругу и любовный интерес Дикки, сыграет Дакота Фаннинг, звезда фильмов «Я — Сэм», «Гнев», «Война миров» и «Паутина Шарлотты».

Эпизодические роли в «Рипли» также Джон Малкович — его персонаж не раскрывается, но возможно, именно он сыграет отца Дикки. Интересно, что 2002 году Малкович сыграл самого Рипли в экранизации одной из книг Хайсмит — «Игра Рипли» Лилианы Кавани.

Съемочная команда

В качестве сценариста, режиссера и исполнительного продюсера мини-сериала выступил Стивен Зеллиан, в чьем послужном списке такие фильмы, как «Ганнибал», «Девушка с татуировкой дракона» и «Список Шиндлера». На телевидении это его второй опыт — свой предыдущий сериал «Однажды ночью» он выпустил в 2016 году, а в 2017-м картина была номинирована на «Золотой глобус» и «Эмми».

Также к команде продюсеров Рипли присоединились Гарретт Баш («Что мы делаем в тени»), Гаймон Касади («Игра престолов»), Шэрон Леви («Величайший неудачник»), Бенджамин Форкнер («Тьма»), Филипп Кил («Глубокие воды») и исполнитель главной роли Эндрю Скотт. Оператором сериала стал Роберт Элсвит («Нефть», «Король Ричард»), композитор — Джефф Руссо («Бесстыжие»).

Съемки сериала проходили в Риме, Венеции и Нью-Йорке. Зеллиан сообщил, что его версия будет более нуарной, чем экранизация 1999 года, и по атмосфере будет напоминать «Однажды ночью». Несмотря на то что многие зрители уже привыкли к красивым кадрам из фильма Мингеллы, Рипли может оказаться даже ближе к оригиналу, поскольку некоторые сцены у Хайсмит были куда жестче, чем в последующих экранизациях.

Предыдущие экранизации романа «Талантливый мистер Рипли»

«На ярком солнце»

Год выхода: 1960

Страна: Франция, Италия

Режиссер: Рене Клеман

В ролях: Ален Делон, Морис Роне, Мари Лафоре

Первая экранизация романа «Талантливый мистер Рипли» сначала прошла незамеченной, но потом получила заслуженный успех. После показа в Париже слух о фильме распространился так быстро, что вскоре картина с молодым Аленом Делоном облетела весь мир и получила преимущественно восторженные отзывы.

В 2015 году «На ярком солнце» вошел в список ста лучших французских фильмов за последние несколько десятилетий.

Режиссер Рене Клеман практически полностью сохранил сюжетную линию Хайсмит, но изменил самое главное — финал. В книге он остается открытым, в то время как в фильме преступник оказывается пойман. Этот момент больше всего разочаровал писательницу, которая, правда, отметила, что фильм получился «очень красивым для глаз и интересным для ума», и добавила, что Делон в роли Рипли был великолепен.

Вторая экранизация романа Хайсмит получилась еще более эстетичной — художник по костюмам Энн Рот и композитор Габриэль Яред удостоились номинаций на «Оскар», модники старались одеваться так же, как герои фильма, а критики писали, что еще никогда не видели такой экранизации криминального детектива. Отдельно зрителей восхищал актерский состав и химия между персонажами.

Мингелла постарался держаться максимально близко к оригиналу и оставил финал таким же, каким его задумала Хайсмит, однако некоторые сцены все же смягчил. Некоторым, правда, показалось, что эта версия наименее удачна, поскольку она больше заточена на коммерческий успех и визуальную красоту, а не на психологизм героев. Тем не менее рейтинг фильма на Rotten Tomatoes по прежнему превышает 80 процентов, а тандем Деймон — Лоу сводит с ума не одно поколение фанаток.

Существуют также экранизации других книг из серии про Тома Рипли, например, «Игра Рипли» Лилианы Кавани и «Возвращение мистера Рипли» Роджера Споттисвуда. Кроме того, в 2009 году роман Хайсмит Стивен Хоган, а за Мардж — Барбара Барнс.

В 2010 году историю Тома Рипли Сэм Хьюэн и Мишель Райан.