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Первый сезон сериала «Рипли». Когда можно будет посмотреть онлайн?

В 2024 году на Netflix выходит новый сериал «Рипли» (Ripley) по мотивам романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Поклонникам книги уже знакома самая известная экранизация этой истории — одноименный фильм Энтони Мингеллы 1999 года с Мэттом Деймоном, Джудом Лоу и Гвинет Пэлтроу в главных ролях. «Лента.ру» рассказывает, чего ждать от новой экранизации и чем она будет отличаться от предыдущей.

Когда можно будет посмотреть онлайн первый сезон сериала «Рипли»
© Lenta.ru

«Рипли»: главное

  • Год выхода: 2024

Сюжет

Как сообщало издание Deadline еще в 2019 году, в основу сценария лягут пять книг о Томе Рипли:

«Талантливый мистер Рипли» «Мистер Рипли под землей» «Игра мистера Рипли» «Тот, кто следовал за мистером Рипли» «Мистер Рипли под водой»

История начинается в Нью-Йорке в конце 1950-х годов. Том Рипли — обаятельный молодой человек, у которого нет достойной работы, но есть мечты о прекрасной жизни и все задатки афериста. Он участвует в мелких аферах, чтобы чуть подзаработать, и однажды срывает по-настоящему большой куш. Рипли оказывается на приеме у известного и состоятельного финансиста Герберта Гринлифа, который хочет поручить Тому важное дело.

Дело в том, что Гринлиф по ошибке принял Рипли за товарища своего сына Дикки (хотя на самом деле Том знает его очень поверхностно), и попросил навестить Дикки в Европе и уговорить его вернуться домой. Том с радостью соглашается, ведь у него уже готов план — втереться в доверие к юному Гринлифу, тянуть деньги из его отца и жить на широкую ногу вместе с Дикки и его подругой Мардж.

Однако Том быстро надоедает избалованному Дикки, они все чаще ссорятся, и как только Рипли понимает, что красивой жизни скоро придет конец, он решается на убийство.

Дата выхода и количество серий

1 сезон сериала выйдет 4 апреля 2024 года на платформе Netflix. Все восемь серий будут доступны сразу.

Трейлер сериала «Рипли»

Изначально «Рипли» задумывался как мини-сериал, однако есть вероятность, что в случае успеха шоураннер Стивен Зеллиан продлит историю о Томе Рипли.

Актеры

Главного героя, амбициозного, хитрого и жестокого Тома Рипли, сыграет Эндрю Скотт — ирландский актер, наиболее известный по роли Джима Мориарти в сериале «Шерлок». Он также сыграл в таких картинах, как «Мальчишник по-ирландски», «007: Спектр», «Король Лир» и «Темные начала». В 2023 году он появился на большом экране в роли Адама в фильме «Незнакомцы», за что был удостоен премии Национального общества кинокритиков США и номинации на «Золотой глобус».

Роль Дикки Гринлифа исполнит британский актер и музыкант Джонни Флинн, известный по ролям в телесериалах «Вспомнить все связи» и «Гений». Мардж Шервуд, ближайшую подругу и любовный интерес Дикки, сыграет Дакота Фаннинг, звезда фильмов «Я — Сэм», «Гнев», «Война миров» и «Паутина Шарлотты».

Эпизодические роли в «Рипли» также Джон Малкович — его персонаж не раскрывается, но возможно, именно он сыграет отца Дикки. Интересно, что 2002 году Малкович сыграл самого Рипли в экранизации одной из книг Хайсмит — «Игра Рипли» Лилианы Кавани.

Съемочная команда

В качестве сценариста, режиссера и исполнительного продюсера мини-сериала выступил Стивен Зеллиан, в чьем послужном списке такие фильмы, как «Ганнибал», «Девушка с татуировкой дракона» и «Список Шиндлера». На телевидении это его второй опыт — свой предыдущий сериал «Однажды ночью» он выпустил в 2016 году, а в 2017-м картина была номинирована на «Золотой глобус» и «Эмми».

Также к команде продюсеров Рипли присоединились Гарретт Баш («Что мы делаем в тени»), Гаймон Касади («Игра престолов»), Шэрон Леви («Величайший неудачник»), Бенджамин Форкнер («Тьма»), Филипп Кил («Глубокие воды») и исполнитель главной роли Эндрю Скотт. Оператором сериала стал Роберт Элсвит («Нефть», «Король Ричард»), композитор — Джефф Руссо («Бесстыжие»).

Съемки сериала проходили в Риме, Венеции и Нью-Йорке. Зеллиан сообщил, что его версия будет более нуарной, чем экранизация 1999 года, и по атмосфере будет напоминать «Однажды ночью». Несмотря на то что многие зрители уже привыкли к красивым кадрам из фильма Мингеллы, Рипли может оказаться даже ближе к оригиналу, поскольку некоторые сцены у Хайсмит были куда жестче, чем в последующих экранизациях.

Предыдущие экранизации романа «Талантливый мистер Рипли»

«На ярком солнце»

Первая экранизация романа «Талантливый мистер Рипли» сначала прошла незамеченной, но потом получила заслуженный успех. После показа в Париже слух о фильме распространился так быстро, что вскоре картина с молодым Аленом Делоном облетела весь мир и получила преимущественно восторженные отзывы.

В 2015 году «На ярком солнце» вошел в список ста лучших французских фильмов за последние несколько десятилетий.

Режиссер Рене Клеман практически полностью сохранил сюжетную линию Хайсмит, но изменил самое главное — финал. В книге он остается открытым, в то время как в фильме преступник оказывается пойман. Этот момент больше всего разочаровал писательницу, которая, правда, отметила, что фильм получился «очень красивым для глаз и интересным для ума», и добавила, что Делон в роли Рипли был великолепен.

«Талантливый мистер Рипли»

Вторая экранизация романа Хайсмит получилась еще более эстетичной — художник по костюмам Энн Рот и композитор Габриэль Яред удостоились номинаций на «Оскар», модники старались одеваться так же, как герои фильма, а критики писали, что еще никогда не видели такой экранизации криминального детектива. Отдельно зрителей восхищал актерский состав и химия между персонажами.

Мингелла постарался держаться максимально близко к оригиналу и оставил финал таким же, каким его задумала Хайсмит, однако некоторые сцены все же смягчил. Некоторым, правда, показалось, что эта версия наименее удачна, поскольку она больше заточена на коммерческий успех и визуальную красоту, а не на психологизм героев. Тем не менее рейтинг фильма на Rotten Tomatoes по прежнему превышает 80 процентов, а тандем Деймон — Лоу сводит с ума не одно поколение фанаток.

Существуют также экранизации других книг из серии про Тома Рипли, например, «Игра Рипли» Лилианы Кавани и «Возвращение мистера Рипли» Роджера Споттисвуда. Кроме того, в 2009 году роман Хайсмит Стивен Хоган, а за Мардж — Барбара Барнс.

В 2010 году историю Тома Рипли Сэм Хьюэн и Мишель Райан.

Фильмы и сериалы
Игра Рипли
Паутина Шарлотты
Талантливый мистер Рипли
Незнакомец
Список Шиндлера
Война миров
Ганнибал
Оскар
Гений
Нефть
Незнакомцы
Девушка с татуировкой дракона
Игра престолов
Однажды ночью
Гнев
Барбара Барнс
Сеймур Хоффман
Стивен Зеллиан
Патриция Хайсмит
Сэм Хьюэн
Энтони Мингелла
Рене Клеман
Джонни Флинн
Мишель Райан
Роджер Споттисвуд
Ален Делон
Джон Малкович
Эндрю Скотт
Гвинет Пэлтроу
Мэтт Дэймон
Кейт Бланшетт
Джуд Лоу
Netflix