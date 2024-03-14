Первые фото со съемок 12-го сезона сериала «Склифосовский»

В Москве полным ходом идут съемки двенадцатого сезона многосерийной медицинской драмы «Склифосовский». В нашем распоряжении оказались первые фото с площадки.

Финал прошлого сезона «Склифосовский» оставил зрителей в напряжении: как пройдет операция олигарха? Пойдет ли Брагин на условия бандитов ради спасения семьи?

Развязка этой истории станет стартом новых серий.

Жизнь Склифа и до этого никогда не была спокойной, и двенадцатый сезон — не исключение! Удача снова изменила доктору Брагину (Максим Аверин). Сможет ли он вернуть себе звание лучшего хирурга Склифа?

Заступаясь за свою пациентку, Кривицкий (Андрей Ильин) сильно перенервничал. Ему становится плохо, нужна срочная операция на сердце. Врачи не дают положительных прогнозов, и Павлова (Елена Яковлева) не находит себе места.

Инна (Полина Долиндо) продолжает встречаться с Волошиным (Дмитрий Ульянов), вводит его в круг семьи. Но Полонскому (Роман Мадянов) не нравится новый жених дочери, впрочем, как и все предыдущие.

Неклюдов (Андрей Барило) устраивается на работу в Склиф и не теряет надежды вновь завоевать Нину (Анна Якунина). Но в жизни Нины есть проблема посерьезнее — неожиданно появляется ее отец Дмитрий Дубровский (Сергей Никоненко).

Юлия Краснова, режиссер: «В этом сезоне мы затронем тему школьного буллинга, с которым столкнется дочь Брагина Тамара (Николь Плиева). Главный сюрприз для зрителя — отец Нины, который как снег на голову на нее сваливается. На эту роль мы пригласили народного артиста Сергея Никоненко. Появление этого персонажа внесет новое дыхание не только в жизнь Нины, но и поможет Ирине Федоровне (Нина Усатова) наладить личную жизнь. Кривицкий оказывается в больнице, и Павлова пытается любыми способами бороться за него».

Съемки двенадцатого сезона пройдут в Москве, Подмосковье и Кисловодске. Он не обойдется без экстремальных сцен и разнообразных медицинских историй, в которых персонал Склифа, несмотря на рабочие конфликты и личные драмы, бросается на помощь своим пациентам.

Главные роли исполняют:

Максим Аверин, Елена Яковлева, Мария Куликова, Роман Мадянов, Андрей Ильин, Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, Нина Усатова, Анна Якунина, Константин Юшкевич, Дмитрий Ульянов, Владимир Жеребцов, Полина Долиндо и другие.

Режиссером выступает Юлия Краснова.

Фото: телеканал «Россия»