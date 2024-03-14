Скарлетт Йоханссон предложили главную роль в новом «Мире Юрского периода»

Известный инсайдер Джефф Снейдер рассказал, что Скарлетт Йоханссон, звезде фильмов Marvel, предложили сыграть главную роль в новой части «Мира Юрского периода».

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Инсайдер не раскрыл, ответила ли Йоханссон на предложение. Крупные СМИ про сотрудничество актрисы и создателей ленты не говорили.

Постановщиком ленты якобы выступит режиссёр «Создателя» и «Изгоя-один» Гаррет Эдвардс. С ним до сих пор ведутся переговоры о работе над картиной. Ранее предполагалось, что пост режиссёра займёт Дэвид Литч, но переговоры с ним сорвались из-за неизвестных причин.

Новый фильм станет совершенно новым взглядом на франшизу и предложит свежую сюжетную линию. Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм, Лора Дёрн и Сэм Нил не вернутся к своим ролям. Каст будет собран с нуля.

Премьера фильма намечена на 2 июля 2025 года.