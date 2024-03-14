Равшана Куркова начала работу над сериалом «Место под солнцем»

Известная актриса Равшана Куркова и продюсерская компания "Марс Медиа" запускают совместный проект - комедийный сериал "Место под солнцем". Это будет дебют Равшаны как продюсера. Она же автор идеи и исполнительница главной роли.

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Сейчас идет подготовка сценария авантюрной комедии. Съемки планируется начать осенью этого года.

Сериал, согласно краткому синопсису, расскажет историю героев, живущих под жарким кубанским солнцем среди виноградников, где кипят страсти, плетутся интриги, разбиваются сердца и возрождаются старинные традиции виноделия. У каждого героя здесь своя тайна и скрытый мотив: трезвенница пытается стать виноделом, юный инфантильный бабник - повзрослеть, а бывший бандит - стать уважаемым человеком. Несмотря на непохожесть и непримиримые противоречия, они разбираются со всеми проблемами, чтобы найти путь к счастью.

Равшана Куркова рассказывает:

"Для меня это первый такой опыт, когда я с проектом с самого начала как автор идеи. Мне кажется, сейчас есть большой запрос на проекты, которые могут снять уровень тревожности, запрос на абсолютно зрительское кино и сериалы на общечеловеческие темы, близкие и понятные каждому. Сочетание аудиторного запроса и моей внутренней потребности делать то, что мне самой хотелось бы посмотреть, привело к желанию попробовать себя в качестве продюсера, чтобы создавать фильмы, сделанные с большой любовью к зрителям, помогающие им после тяжелого дня отвлечься от своих мыслей. Я хочу делать проекты, которые в первую очередь сама, как зритель, посмотрела бы с удовольствием. В этом смысле мне очень дорог проект "Место под солнцем". Мы хотим, чтобы он получился в лучших традициях советского кино, на уровне нашего зрительского ДНК, когда можешь посмотреть фильм или сериал несколько раз и каждый раз получить удовольствие. Я влюблена в героев этой истории. Все они объединены общей, не самой популярной сейчас чертой - они добрые, хорошие люди, которые могут попадать в разные, не самые хорошие ситуации и на наших глазах проходят путь к своему счастью".

Рубен Дишдишян, генеральный продюсер "Марс Медиа", говорит о том, что он рад сотрудничеству: