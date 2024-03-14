Фильм «Онегин» увеличил интерес россиян к роману Пушкина

Продажи романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» выросли в 2,7 раза с момента выхода на экраны кинотеатров фильма Сарика Андреасяна «Онегин», сообщили НСН в федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».

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Премьера картины, главные роли в которой сыграли Виктор Добронравов и Лиза Моряк, состоялась 7 марта. С тех пор фильм Андреасяна заработал в прокате уже 416,7 млн рублей.

Драйверами продаж стали издания романа Пушкина в твердом переплете. При этом за неделю выросла и популярность цифровых версий книги.

В книжном сервисе «Литрес» сообщили НСН, что после выхода фильма интерес к «Евгению Онегину» среди подписчиков увеличился в пять раз. Топ популярности возглавила аудиокнига в озвучке Михаила Горевого. Кроме того, в тройке лидеров электронная версия романа и аудиоверсия с участием актеров Виктора Добронравова, Ольги Лерман и Полины Чернышевой.

При этом «Онегин» проигрывает в сравнении с всплеском интереса к «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова после выхода фильма Михаила Локшина. Если брать первую неделю после премьер картин Локшина и Андреасяна, в «Читай-городе» продали в шесть раз больше книг Булгакова, а число прослушиваний «Мастера» на «Литрес» также превзошло «Онегина» в шесть раз.