Генри Кавилл снялся в фильме «Дэдпул и Росомаха»

Актер Генри Кавилл снялся в готовящемся фильме «Дэдпул и Росомаха». Об этом сообщает портал Giant Freaking Robot со ссылкой на источники. По данным СМИ, артист сыграл Росомаху из другой вселенной.

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«Его версия будет одета в длинное коричневое пальто, и это будет первое появление Кавилла во вселенной Marvel», — указывает Giant Freaking Robot.

Источники отмечают, что актер появится на экране в этой роли лишь однажды. По данным портала, «Дэдпул и Росомаха» полон «странных махинаций мультивселенной». Кинолента станет продолжением фильмов «Дэдпул» и «Дэдпул 2».

Режиссером картины выступил Шон Леви. Ожидается, что новинка выйдет в прокат 26 июля 2024 года.