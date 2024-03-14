Стартовала вторая часть второго сезона мультсериала «Неуязвимый»
Сегодня на Amazon Prime Video состоялась премьера второй части второго сезона мультсериала «Неуязвимый». Для просмотра пока доступен первый эпизод второй половины нового сезона.
Видео доступно на YouTube-канале Amazon Prime Video UK & IE. Права на видео принадлежат Amazon.
Сериал «Неуязвимый» рассказывает историю мальчика, отец которого — самый сильный супергерой на планете. В 17 лет обычный школьник тоже обнаруживает у себя сверхспособности и начинает совместные тренировки с отцом.
Первый сезон критики и зрители приняли крайне положительно. У шоу уже огромная фанатская база, которая только разрастается.
Следующая серия выйдет на следующей неделе. Финальная серия второго сезона выйдет 4 апреля.
На случай, если кто-то из вас забыл первый сезон, Amazon выпустила отдельный ролик с пересказом событий!