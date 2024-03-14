Выходит культурная комедия «Все ОК» с Давой и Аленой Апиной

Премьера 13-серийного проекта, сделанного одновременно в жанре комедии и драмы "Всё ОК" состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru 20 марта, а после сериал выйдет на телеканале СТС.

По сюжету петербургский гид-переводчик Илья (Федор Федотов) привык прятать чувства за цитатами великих и остротами, открывая душу только воображаемым персонажам из мира музеев. Все меняется, когда после смерти матери ему приходится взять на себя заботу о младших сестрах (Анна Осипова, Алиса Руденко). И теперь интроверту, привыкшему к холостяцкой жизни, придется пересмотреть свои отношения с окружающим миром, вновь пережить детские обиды, влюбиться и, наконец-то, повзрослеть.

"Учиться у своих героев - большое актерское счастье. Способность бороться за свою правду, желание быть честным перед самим собой и своей семьей - это про Илью Ревзина, моего героя. Роль гида, человека, который водит экскурсии по Санкт-Петербургу, моему родному и лучшему на Земле городу, стала для меня настоящим подарком. Мы снимали "Всё ОК" в любви и взаимопонимании, и я уверен, что зрители обязательно это почувствуют", - рассказывает исполнитель главной роли Федор Федотов, которого зрители знают по фильму "Серебряные коньки" и другим работам.

В сериале также снимались Анна Слю, Алена Апина, Дава, Софья Гершевич, Владислав Ценёв, Артур Ваха, Евгения Добровольская, Александр Золотовицкий и другие.

"Все ОК" - первый проект в жанре семейной комедии от "Студии Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, известной такими драматическими хитами, как "Балет", "Псих", Happy End и свежей премьерой "Неверные" - этот сериал стал победителем фестиваля сериалов Original+.

Создатели называют "Всё ОК" признанием в любви Санкт-Петербургу. Вместе с героями сериала зритель окажется в знаковых местах Северной столицы: Большом Екатерининском дворце, Летнем саду, Российской академии художеств, Михайловском дворце, Доме торгового товарищества "Братьев Елисеевых", Готической капелле, парке Александрия, домах Половцова и Толстовского, а также на Исаакиевской площади, Стрелке Васильевского острова и других исторических локациях. А известные персонажи, события и картины будут оживать в воображении главного героя.

"Понимаю, что такого жанра нет, но, мне кажется, "Всё ОК" - это рефлексирующая комедия. Мне хотелось пригласить зрителя в свой любимый город, в котором я прожил 29 лет, и провести его по самым интересным местам, а также донести, что экскурсия может быть интереснейшим приключением, если ее ведет человек, влюбленный в свою профессию и в свой город", - подчеркивает режиссер проекта Андрей Элинсон. ""Всё ОК" не просто комедия - это приключение: главный герой Илья путешествует не просто по Петербургу, но еще и по временам и эпохам. Вместе с Ильей мы окажемся на удивительной киноэкскурсии и узнаем, какие тайны скрывают дворцы, музеи и произведения искусства. Его ближайшие друзья - Пушкин, Николай I и Ленин. Исторические персонажи помогут Илье в решении его жизненного вызова - как взять ответственность за сестер, каждая из которых подкидывает проблемы в силу своего возраста. А одновременно - как не потерять работу, когда каждый день туристы из разных стран приходят с сумасшедшими запросами, да еще и завоевать девушку своей мечты", - поделилась шоураннер проекта Анастасия Корецкая. "Проект "Все ОК" мы создавали для самой широкой семейной аудитории. Мы уверены, что сериал будет очень тепло воспринят зрителями, и наверняка такое знакомство с культурой и историей Санкт-Петербурга в итоге привлечет еще больше туристов в нашу прекрасную Северную столицу", - рассказали продюсеры сериала Сергей Бондарчук и Алексей Киселев.

Три первых эпизода "Всё ОК" станут доступны на Wink 20 марта, далее по средам будут выходить по две новые серии.

Проект создан при поддержке Института развития интернета.

Кстати

Любопытно, что в сериале "Всё ОК" Алена Апина - одна из актрис. А вот в сериале "Комбинация", который тоже выйдет на Wink и расскажет об известной музыкальной группе, в роли Алены Апиной - Анастасия Уколова.