Отважная Мила Йовович — в трейлере постапокалиптического фильма «Дыши»

Capstone Studios опубликовала трейлер фильма «Дыши» с Милой Йовович в главной роли. В ролике показали постапокалиптическую атмосферу, Тесс, героиню Йовович, а также других персонажей.

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Видео доступно на YouTube-канале Rapid Trailer. Права на видео принадлежат Capstone Studios

Действие ленты разворачивается в недалёком будущем, когда на планете начинает не хватать воздуха. Из-за этого человечество буквально сходит с ума. Женщина и её дочь живут в укреплённом убежище, но однажды его обнаруживают двое незнакомцев. Как обычно и бывает в апокалипсисах — самая большая угроза исходит от людей.

Вместе с Йовович в ленте снялись Сэм Уортингтон, Коммон, Дженнифер Хадсон, Рауль Кастильо, Джеймс Саито, Дэн Мартин и другие.

Премьера картины в России состоится 11 апреля.