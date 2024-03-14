Не только "Слово пацана": вспоминаем главные сериалы 2023 года

Как недавно стало известно, сенсационный сериал "Слово пацана" уже четвёртый месяц подряд остаётся единоличным лидером в рейтинге самых популярных телесериалов в России - причём с большим отрывом.

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Об этом феномене мы подробно писали, в частности, здесь, а сейчас - хороший повод вспомнить ещё раз о нём и о других знаковых многосерийных проектах минувшего года и перечислить те, на которые стоило и до сих пор стоит обратить внимание.

Ранее мы уже публиковали обзоры на лучшие жанровые произведения: здесь - на триллеры, здесь - на комедии. Давайте вспомним ещё несколько заметных сериалов, которые подарил нам 2023-й.

"Слово пацана. Кровь на асфальте"

Как ни относись к плодам творчества режиссёра Жоры Крыжовникова, а обойти стороной драматичную историю казанской шпаны конца восьмидесятых, говоря о сериалах прошлого года, никак не получится.

Да, экранизация документального труда Роберта Гараева не лишена явных недостатков - как связанных с уже нам хорошо известными художественными методами Крыжовникова (особенно неуместно в этот раз смотрится его излюбленный монтаж с т.н. джамп-катами), так и с чисто сценарными недочётами (большие вопросы, например, вызывает такое же неубедительно скачкообразное развитие характеров ряда персонажей, а иногда - их мотивация).

Но есть и бесспорные удачи: тот самый "дух эпохи" передан на все сто (закроем глаза на неизбежные ляпы), повествование (хоть и прихрамывает) складывается в полнокровную мрачную драму - и переработанный финал ей пошёл только на пользу, а каст по большей части на редкость удачен - от ставшего теперь звездой Рузиля Минекаева (потрясающе убедительно сыгравший подростка на несколько лет младше своего реального возраста) до уже состоявшихся знаменитостей - Ивана Янковского, Сергея Бурунова и Никиты Кологривого.

Пожалуй, это первая работа Крыжовникова, о которой совсем не хочется говорить с привычным сарказмом.

"Плейлист волонтёра"

Забавно, что из всех прошлогодних ролей Ивана Янковского "Золотого орла" ему принесла, пожалуй, самая слабая - неестественно шокающий и гэкающий детектив Боков в "Фишере" (его вдобавок признали лучшим сериалом). В то время как его работы в "Слове пацана" (ну, тут, возможно, не успели, всё-таки оно вышло в самом конце года) и "Плейлисте волонтёра" (тут - без оправданий) оставили без внимания.

Сериал Максима Свешникова - тоже экранная адаптация нон-фикшна, погружающая зрителя в будни волонтёров, разыскивающих пропавших людей. И здесь суровая сосредоточенность Янковского, играющего парня с выдающимися способностями и непростой судьбой, пришлась очень кстати.

Отдельно стоит отметить, собственно, этот самый плейлист волонтёра, где в потоке современной мути то и дело вылавливаешь такие жемчужины, как "Пикник", "АукцЫон", "Агата Кристи", "Гражданская оборона", - и даже песню Вени Д'ркина (пусть и кавер).

"Библиотекарь"

От экранизации романа Михаила Елизарова, которая добиралась до его читателей много лет, можно было, конечно, ждать гораздо большего. Но и ждать чего-то гораздо менее приемлемого мы, исходя из опыта, имели все основания.

До сериала с Никитой Ефремовым в главной роли не дошли существенные смысловые пласты, делающие книгу Елизарова одной из самых важных в российской прозе нулевых, хотя нельзя сказать, что их вымарали без остатка - концовка адаптации, хоть и не без труда, пытается примириться с первоисточником.

Зато получилось на редкость по нашим временам толковое городское фэнтези - с крепким кастом и хорошо поставленной боёвкой.

Так что ценим что имеем, пусть и не без привкуса лёгкого разочарования. Подробнее - здесь.

"Король и Шут"

Ещё один неоднозначный проект, который, с одной стороны, выглядит как попытка живого участника (и по удивительному совпадению - продюсера сериала) старинного конфликта выставить себя в максимально выгодном свете, а с другой - довольно умело выкручивает ручку ностальгии у целевой аудитории, заодно умудряясь её заметно расширить.

Красочная картинка, добротный саундтрек, действительно очень удачно подобранные молодые актёры на главные роли - в целом байопик одной из самых неординарных групп своего поколения скорее удался, чем нет. Плюс - пёстрая фэнтезийная линия, которой в итоге хватило на отдельный полнометражный фильм.

"Объяснялкины"

А теперь - кое-что совершенно иное. Кажется, свершилось - после целой кучи неудачных попыток (перечислять их долго, да и не очень хочется) у нас наконец-то появился хороший анимационный ситком для взрослых.

"Объяснялкины", мимикрируя под халтурные образовательные шоу для самых маленьких, успешно их пародирует, параллельно измываясь над современными трендами и при этом не увлекаясь ненужным фрондёрством. И главное - постоянно равняясь на лучшие зарубежные образцы жанра - как внешне, так и содержательно.