Зрители выбрали любимый российский мультсериал этой весны

Весной мы гуляем, наслаждаемся теплом, меняем зимнюю одежду на что-то более лёгкое, и, конечно же, смотрим мультсериалы. Сейчас на волне популярности российская анимация, поэтому мы решили узнать, какие многосерийные истории особенно любят наши читатели.

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Тлум.Ру подвёл итоги голосования и рассказывает, какие анимационные сериалы сейчас популярны у девочек и мальчиков.

Самый популярный мультсериал у девочек

Результаты мы расположили от последнего места к самому первому — наслаждайтесь!

№ 12. «Простоквашино»

В новом мультсериале появился герой, которого не было в советских мультфильмах — малышка Вера Павловна, сестра Дяди Фёдора. Да и загадочная зверушка Тама-Тама — тоже, скорее всего, девочка. В общем, мультсериал дал зрительницам больше возможностей ассоциировать себя с героями. Хотя Мама Дяди Фёдора всё ещё очень хороша!

Девочки смотрят «Ми-ми-мишек» не только ради очаровательных героев и весёлых приключений, но и ради милашки Лисички и её пирогов. Кроме неё, в мультсериале есть ещё несколько очаровательных девчонок — Соня и Цыпуша. Они озорные, весёлые и добродушные, чем завоёвывают сердца зрительниц.

Приключения Лео и Тига в российской тайге с удовольствием смотрят все — в том числе и иностранным зрителям. Ну кому не понравятся эти два очаровательных котёнка, даже если они — в будущем опасные хищники? К тому же, их сопровождают друзья: кабан Куба, рысь Редьяра, ласка Мила и другие животные.

Эти маленькие герои могут починить что угодно — а заодно и рассказать, как работают сложные и не очень механизмы. Среди Фиксиков есть и девочки, так что маленькие зрительницы могут ассоциировать себя с похожими на них персонажами.

Пускай в деревне Смешариков почти нет женских персонажей, этот мультсериал всё равно любим зрителями всех полов — за его жизненность, мудрость и особенный юмор. Ну, а девочкам остаётся решать, на кого они больше похожи — на романтичную Нюшу или мудрую Совунью.

Это мультсериальное продолжение истории медвежонка Умки из старых советских мультфильмов. Он очень добрый и милый, а ещё — наполнен сказочными историями с полюбившимися и новыми героями. Доброе северное шоу особенно нравится девочкам за очаровательную рисовку и милые истории.

№ 6. «Чик-Чирикино»

В семействе Чирикиных так много самых разных персонажей (ещё бы — у них пятеро детей!), что своего любимчика может найти каждый. Мы даже об их типах личности рассказывали — на кого больше всего похожи вы? Девочки помладше наверняка найдут себя в маленькой Алине, подростки — в современной Василисе, а взрослые женщины вздохнут, наблюдая за проблемами мамы Елены.

№ 5. «Кошечки-Собачки»

Собакам и кошкам совершенно не обязательно ругаться — они могут жить дружно, прямо как в городке, где обитают герои этого очаровательного мультсериала. Тут есть персонажи, которые нравятся как девочкам, так и мальчикам, поэтому смотреть его интересно всем.

В каждой девочке есть немного от Маши… и это здорово! Ведь эта героиня — не только организатор проблем для всех вокруг (особенно для Медведя), но и очень весёлая, жизнерадостная и любознательная девочка, которой интересен окружающий мир.

№ 3. «Геройчики»

Ну кому не интересно знать, чем занимаются игрушки в наших комнатах, пока мы в школе? Оказывается, у них есть своя — насыщенная и полная открытий — жизнь. Они веселятся, изучают мир и помогают своему хозяину, мальчику Роме, во всём, что им удаётся сделать своими маленькими игрушечными ручками.

№ 2. «Три кота»

Котиков любят все, поэтому история о трёх любознательных котятах и их родителях нравится девочкам и их мамам. И, наверное, самая любимая для женской части зрителей героиня — кошечка Карамелька, рассудительная и умная не по возрасту девочка, которая всегда знает, что и как нужно делать.

У кого-то были сомнения? У нас — точно нет. Алёнка, Варя, Маша, Снежка и Алиса давно радуют нас своими сказочными приключениями, а за годы выхода шоу сюжет оброс такими подробностями и неожиданными поворотами, что и голливудское кино обзавидуется.

Какой мультсериал самый популярный у мальчиков?

Милый и очаровательный мультсериал, продолжение советской истории и короткометражки «Умка на ёлке», не слишком популярно у мальчиков, но всё-таки они его смотрят. Всё благодаря ностальгии и очаровательной стилистике.

№ 11. «Кошечки-Собачки»

Милые кошечки и собачки нравятся мальчикам не так сильно, как девочкам, хоть в мультсериале есть не только женские герои. Маленькие персонажи вместе учатся важным правилам жизни в школе, а после уроков встречаются, чтобы поиграть и самостоятельно изучить мир. И, что самое важное — они живут дружно и не ругаются, а если ссоры всё-таки происходят, то быстро мирятся.

Бедный-бедный Медведь… на него мало кто хочет быть похожим, а вот Маша своими храбростью и любознательностью вдохновляет не только девочек, но мальчиков. Как бы родители ни относились к этой истории, нельзя не признать: она нравится маленьким зрителям.

№ 9. «Простоквашино»

Ключ успеха этого мультсериала среди мужской аудитории — практически все персонажи тут мальчики. Или мужчины. В общем, с Дядей Фёдором, Матроскиным или Шариком зрителям мужского пола проще себя ассоциировать, а об их деревенских приключениях наверняка мечтал каждый второй мальчишка.

Пускай этот мультсериал создан о девочках и для девочек, он всё ещё интересен парням — всё благодаря весёлым приключениям, захватывающим сражениям и сюжету, богатому на неожиданные повороты. А героев-мужчин и парней тут много, причём как на первом плане, так и второстепенных.

Зрители любят истории о Фиксиках за познавательную составляющую — что, как и почему работает, и как это можно починить? Эти знания полезны не только зрителям мужского пола, но и вообще всем. А героев-парней в этом мультсериале достаточно.

№ 6. «Чик-Чирикино»

В семействе Чирикиных сразу несколько мужчин — это папа-вечный ребёнок, который вечно втягивает всех домочадцев в неприятности, два брата-близнеца, пока только исследующих мир, и, конечно, добавляющих себе и семье приключений, и старший брат — рассудительный маленький гений. Похожего на себя героя найдёт любой зритель.

В этом мультсериале множество круглых героев-мужчин — куда больше, чем женских персонажей. Выбрать есть из кого: весёлый и активный Крош, меланхоличный и спокойный Ёжик, романтичный творец Бараш, любитель грядок Копатыч, философ Кар-Карыч, учёный Лосяш, эксцентричный механик Пин… Героя по душе найдут как маленькие зрители, так и взрослые.

Лео и Тиг — оба мальчики, так что мужской части аудитории это шоу особенно интересно. Приключения в тайге, сказания гималайского медведя Мапа Пандиги и увлекательные путешествия — вот, что привлекает зрителей.

№ 3. «Три кота»

Кроме сестрёнки Карамельки в мультсериале есть и два брата — шестилетний Коржик и семилетний компот. Они ходят в школу, любят играть и веселиться — а ещё они очень разные. Коржик обожает спорт и активную деятельность, а вот для Компота предпочительнее умственный труд и изучение биологии.

№ 2. «Геройчики»

Этот мультсериал начал выходить совсем недавно, но уже завоевал любовь зрителей. Геройчики — игрушки мальчика Ромы, которые веселятся, развлекаются и познают мир, пока его нет в комнате. Они все очень разные, но им весело вместе.

«Ми-ми-мишки» — уже признанная классика современной российской анимации, так что совсем не удивительно, что он привлёк столько внимания в нашем опросе. Если вы ещё не следите за добрыми и уютными приключениями Кеши, Тучки, Лисички и их друзей, самое время начать.