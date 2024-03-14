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Зрители выбрали любимый российский мультсериал этой весны

Весной мы гуляем, наслаждаемся теплом, меняем зимнюю одежду на что-то более лёгкое, и, конечно же, смотрим мультсериалы. Сейчас на волне популярности российская анимация, поэтому мы решили узнать, какие многосерийные истории особенно любят наши читатели.

Зрители выбрали любимый российский мультсериал этой весны
© tlum.ru

Тлум.Ру подвёл итоги голосования и рассказывает, какие анимационные сериалы сейчас популярны у девочек и мальчиков.

Самый популярный мультсериал у девочек

Результаты мы расположили от последнего места к самому первому — наслаждайтесь!

№ 12. «Простоквашино»

В новом мультсериале появился герой, которого не было в советских мультфильмах — малышка Вера Павловна, сестра Дяди Фёдора. Да и загадочная зверушка Тама-Тама — тоже, скорее всего, девочка. В общем, мультсериал дал зрительницам больше возможностей ассоциировать себя с героями. Хотя Мама Дяди Фёдора всё ещё очень хороша!

№ 11. «Ми-ми-мишки»

Девочки смотрят «Ми-ми-мишек» не только ради очаровательных героев и весёлых приключений, но и ради милашки Лисички и её пирогов. Кроме неё, в мультсериале есть ещё несколько очаровательных девчонок — Соня и Цыпуша. Они озорные, весёлые и добродушные, чем завоёвывают сердца зрительниц.

№ 10. «Лео и Тиг»

Приключения Лео и Тига в российской тайге с удовольствием смотрят все — в том числе и иностранным зрителям. Ну кому не понравятся эти два очаровательных котёнка, даже если они — в будущем опасные хищники? К тому же, их сопровождают друзья: кабан Куба, рысь Редьяра, ласка Мила и другие животные.

№ 9. «Фиксики»

Эти маленькие герои могут починить что угодно — а заодно и рассказать, как работают сложные и не очень механизмы. Среди Фиксиков есть и девочки, так что маленькие зрительницы могут ассоциировать себя с похожими на них персонажами.

№ 8. «Смешарики»

Пускай в деревне Смешариков почти нет женских персонажей, этот мультсериал всё равно любим зрителями всех полов — за его жизненность, мудрость и особенный юмор. Ну, а девочкам остаётся решать, на кого они больше похожи — на романтичную Нюшу или мудрую Совунью.

№ 7. «Умка»

Это мультсериальное продолжение истории медвежонка Умки из старых советских мультфильмов. Он очень добрый и милый, а ещё — наполнен сказочными историями с полюбившимися и новыми героями. Доброе северное шоу особенно нравится девочкам за очаровательную рисовку и милые истории.

№ 6. «Чик-Чирикино»

В семействе Чирикиных так много самых разных персонажей (ещё бы — у них пятеро детей!), что своего любимчика может найти каждый. Мы даже об их типах личности рассказывали — на кого больше всего похожи вы? Девочки помладше наверняка найдут себя в маленькой Алине, подростки — в современной Василисе, а взрослые женщины вздохнут, наблюдая за проблемами мамы Елены.

№ 5. «Кошечки-Собачки»

Собакам и кошкам совершенно не обязательно ругаться — они могут жить дружно, прямо как в городке, где обитают герои этого очаровательного мультсериала. Тут есть персонажи, которые нравятся как девочкам, так и мальчикам, поэтому смотреть его интересно всем.

№ 4. «Маша и Медведь»

В каждой девочке есть немного от Маши… и это здорово! Ведь эта героиня — не только организатор проблем для всех вокруг (особенно для Медведя), но и очень весёлая, жизнерадостная и любознательная девочка, которой интересен окружающий мир.

№ 3. «Геройчики»

Ну кому не интересно знать, чем занимаются игрушки в наших комнатах, пока мы в школе? Оказывается, у них есть своя — насыщенная и полная открытий — жизнь. Они веселятся, изучают мир и помогают своему хозяину, мальчику Роме, во всём, что им удаётся сделать своими маленькими игрушечными ручками.

№ 2. «Три кота»

Котиков любят все, поэтому история о трёх любознательных котятах и их родителях нравится девочкам и их мамам. И, наверное, самая любимая для женской части зрителей героиня — кошечка Карамелька, рассудительная и умная не по возрасту девочка, которая всегда знает, что и как нужно делать.

№ 1. «Сказочный патруль»

У кого-то были сомнения? У нас — точно нет. Алёнка, Варя, Маша, Снежка и Алиса давно радуют нас своими сказочными приключениями, а за годы выхода шоу сюжет оброс такими подробностями и неожиданными поворотами, что и голливудское кино обзавидуется.

Какой мультсериал самый популярный у мальчиков?

№ 12. «Умка»

Милый и очаровательный мультсериал, продолжение советской истории и короткометражки «Умка на ёлке», не слишком популярно у мальчиков, но всё-таки они его смотрят. Всё благодаря ностальгии и очаровательной стилистике.

№ 11. «Кошечки-Собачки»

Милые кошечки и собачки нравятся мальчикам не так сильно, как девочкам, хоть в мультсериале есть не только женские герои. Маленькие персонажи вместе учатся важным правилам жизни в школе, а после уроков встречаются, чтобы поиграть и самостоятельно изучить мир. И, что самое важное — они живут дружно и не ругаются, а если ссоры всё-таки происходят, то быстро мирятся.

№ 10. «Маша и Медведь»

Бедный-бедный Медведь… на него мало кто хочет быть похожим, а вот Маша своими храбростью и любознательностью вдохновляет не только девочек, но мальчиков. Как бы родители ни относились к этой истории, нельзя не признать: она нравится маленьким зрителям.

№ 9. «Простоквашино»

Ключ успеха этого мультсериала среди мужской аудитории — практически все персонажи тут мальчики. Или мужчины. В общем, с Дядей Фёдором, Матроскиным или Шариком зрителям мужского пола проще себя ассоциировать, а об их деревенских приключениях наверняка мечтал каждый второй мальчишка.

№ 8. «Сказочный патруль»

Пускай этот мультсериал создан о девочках и для девочек, он всё ещё интересен парням — всё благодаря весёлым приключениям, захватывающим сражениям и сюжету, богатому на неожиданные повороты. А героев-мужчин и парней тут много, причём как на первом плане, так и второстепенных.

№ 7. «Фиксики»

Зрители любят истории о Фиксиках за познавательную составляющую — что, как и почему работает, и как это можно починить? Эти знания полезны не только зрителям мужского пола, но и вообще всем. А героев-парней в этом мультсериале достаточно.

№ 6. «Чик-Чирикино»

В семействе Чирикиных сразу несколько мужчин — это папа-вечный ребёнок, который вечно втягивает всех домочадцев в неприятности, два брата-близнеца, пока только исследующих мир, и, конечно, добавляющих себе и семье приключений, и старший брат — рассудительный маленький гений. Похожего на себя героя найдёт любой зритель.

№ 5. «Смешарики»

В этом мультсериале множество круглых героев-мужчин — куда больше, чем женских персонажей. Выбрать есть из кого: весёлый и активный Крош, меланхоличный и спокойный Ёжик, романтичный творец Бараш, любитель грядок Копатыч, философ Кар-Карыч, учёный Лосяш, эксцентричный механик Пин… Героя по душе найдут как маленькие зрители, так и взрослые.

№ 4. «Лео и Тиг»

Лео и Тиг — оба мальчики, так что мужской части аудитории это шоу особенно интересно. Приключения в тайге, сказания гималайского медведя Мапа Пандиги и увлекательные путешествия — вот, что привлекает зрителей.

№ 3. «Три кота»

Кроме сестрёнки Карамельки в мультсериале есть и два брата — шестилетний Коржик и семилетний компот. Они ходят в школу, любят играть и веселиться — а ещё они очень разные. Коржик обожает спорт и активную деятельность, а вот для Компота предпочительнее умственный труд и изучение биологии.

№ 2. «Геройчики»

Этот мультсериал начал выходить совсем недавно, но уже завоевал любовь зрителей. Геройчики — игрушки мальчика Ромы, которые веселятся, развлекаются и познают мир, пока его нет в комнате. Они все очень разные, но им весело вместе.

№ 1. «Ми-ми-мишки»

«Ми-ми-мишки» — уже признанная классика современной российской анимации, так что совсем не удивительно, что он привлёк столько внимания в нашем опросе. Если вы ещё не следите за добрыми и уютными приключениями Кеши, Тучки, Лисички и их друзей, самое время начать.

Фильмы и сериалы
Умка
Ми-ми-мишки
Лео и Тиг
Сказочный патруль
Смешарики
Фиксики
Маша и Медведь