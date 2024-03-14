Фильм «Блиндаж»: что известно о сюжете военной драмы

Весной 2024 года в российский прокат выходит фильм «Блиндаж». Это военно-приключенческая драма о «попаданцах» — героях, которые внезапно переносятся в прошлое из современного мира. «Лента.ру» рассказывает, какие актеры сыграли в этой картине, когда состоится премьера фильма «Блиндаж», а также раскрывает детали сюжета новой фантастической истории о Великой Отечественной войне.

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Жанр: военная драма, приключения, хронофантастика

Возрастное ограничение: 12+

Производство: Legio Felix при поддержке «Фонда кино»

Режиссер: Марк Горобец

Авторы сценария: Илья Куликов и Олег Смирнов

Дата выхода: 2024 год

В главных ролях: Александр Метелкин, Даниэль Литтау

Дата выхода

Первая информация о разработке фильма «Блиндаж» появилась в августе 2022 года — тогда картина принимала участие в питчинге «Фонда кино». В итоге проект получил государственную поддержку, начались съемки.

Съемки фильма «Блиндаж» проходили летом 2023-го и продлились около месяца. Первый трейлер картины был опубликован 18 января 2024 года. Изначально фильм должен был выйти в прокат в День Победы, 9 мая 2024-го, однако затем премьеру перенесли на две недели раньше.

Военно-приключенческий фильм «Блиндаж» выйдет в российский прокат 25 апреля 2024 года.

Создатели

Еще в 2022 году, на презентации фильма, было Владимир Мединский — он принимал участие в написании сценария в качестве консультанта.

Изначально предполагалось, что сценаристом и режиссером фильма выступит Илья Куликов («Полицейский с Рублевки»), однако в итоге режиссерское кресло занял шоураннер «Закрытой школы» Марк Горобец.

Куликов, который в итоге остался в должности сценариста и продюсера «Блиндажа», рассказал, что они с Горобцом сразу сработались. «Мы моментально нашли общий язык и понимание, как именно нужно рассказать эту историю. Нам в принципе нравятся одни и те же ходы в кино», — поделился он.

Когда автор сценария, продюсер и режиссер видят проект одинаково — это и есть самое главное в работе.

Еще одним автором сценария стал Олег Смирнов («Снегурочка против всех»), а в качестве композитора выступил Денис Дубовик — музыкальный продюсер сериалов «Плейлист волонтера», «Пищеблок» и нашумевшего «Слова пацана».

Съемки

Съемки военно-приключенческого фильма «Блиндаж» Псковской области. Натурные съемки были организованы в лесах около поселка Ямм — к созданию декораций там приступили еще в апреле 2023-го. Для съемок картины рабочие вырыли траншеи, а также возвели блиндажи.

>1300 квадратных метров составила общая площадь задействованных в съемках территорий.

Кстати, неподалеку от места съемок можно увидеть реальные окопы времен Великой Отечественной войны. Съемки фильма «Блиндаж» частично проходили в труднодоступной местности: для проезда съемочной группы пришлось создавать специальную переправу.

Сами съемки стартовали в конце мая 2023 года. Завершились они уже в конце июня — весь процесс занял около месяца.

Сюжет

Фильм «Блиндаж» расскажет историю двух друзей, которые внезапно переносятся в прошлое и всеми силами пытаются вернуться домой.

Сергей (Александр Метелкин) — обычный парень, работает врачом скорой помощи. Его лучший друг Пауль (Даниэль Литтау) — немец, который раньше перегонял машины из Германии в Россию. У Пауля есть хобби — он «черный копатель», который охотится за немецкими наградами, касками и оружием времен Великой Отечественной войны.

Однажды во время раскопок Сергей и Пауль находят засыпанный блиндаж — спустившись в него, герои внезапно переносятся в 1941 год. Они сразу же попадают в гущу сражения и лицом к лицу сталкиваются с героями войны, чьи имена до этого видели на могилах.

В фильме «Блиндаж» покажут сражения двух армий — в масштабных сценах использовали пехоту и танки.

Друзья понимают, что шансов вернуться домой у них практически нет — по отдельности они принимают противоположные решения, которые изменят их жизнь.

Режиссер Марк Горобец рассказал, что «Блиндаж» — это в первую очередь история о людях и о человеческих отношениях.

«Неважно, где ты родился и какой ты национальности, и неважно, какие события происходили много лет назад или происходят сейчас. А важно то, что люди должны помогать друг другу, бороться друг за друга, любить друг друга, быть рядом в трудную минуту и жертвовать собой ради друга», — объяснил он.

Похожего мнения придерживается и продюсер фильма Илья Куликов.

В этом фильме мне хочется подчеркнуть, что прошлое — это не мифическое пространство, в котором жили какие-то другие люди с какими-то другими ценностями. Нет! Те юноши и девушки ничем не отличались от нас сегодняшних: они так же, как и мы, хотели жить и любить, они не выбирали обстоятельства, им тоже было страшно, но они не могли поступить иначе, и благодаря их выбору и мужеству живем мы все.

Актерский состав

Две главные роли в фильме исполнят россиянин Александр Метелкин и немец Даниэль Литтау.

Для Метелкина это не первый опыт съемок в фильмах о Великой Отечественной войне — известность он получил благодаря роли в военной драме «1941. Крылья над Берлином».

Дэниэль Литтау тоже принимал участие в проекте о Второй мировой войне — он снялся в небольшой роли в голливудской картине «Охотники за сокровищами» режиссера Джорджа Клуни.

Какие актеры сыграли в фильме «Блиндаж»

Фильмы с похожим сюжетом

Интересно, что один из актеров «Блиндажа», Игорь Петренко, уже принимал участие в картине с похожей фабулой. В военно-приключенческой драме «Мы из будущего 2» (2010) Петренко сыграл Сергея Филатова (Бормана) — черного копателя, который по воле обстоятельств перенесся в 1944 год.

Еще одна российская картина, которая рассказывает аналогичную историю, — телефильм «Туман» (2010). По сюжету отряд молодых бойцов российской армии решает срезать маршрут во время марш-броска, но попадает в туман и внезапно переносится во времена Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что режиссеры фильма «Блиндаж» не упоминали ни один из этих фильмов как источник вдохновения.