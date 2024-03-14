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Фильм «Блиндаж», 2024 год: что известно о сюжете военной драмы

Весной 2024 года в российский прокат выходит фильм «Блиндаж». Это военно-приключенческая драма о «попаданцах» — героях, которые внезапно переносятся в прошлое из современного мира. «Лента.ру» рассказывает, какие актеры сыграли в этой картине, когда состоится премьера фильма «Блиндаж», а также раскрывает детали сюжета новой фантастической истории о Великой Отечественной войне.

Фильм «Блиндаж»: что известно о сюжете военной драмы
© Lenta.ru

«Блиндаж»: главное

Жанр: военная драма, приключения, хронофантастика

Возрастное ограничение: 12+

Производство: Legio Felix при поддержке «Фонда кино»

Режиссер: Марк Горобец

Авторы сценария: Илья Куликов и Олег Смирнов

Дата выхода: 2024 год

В главных ролях: Александр Метелкин, Даниэль Литтау

Дата выхода

Первая информация о разработке фильма «Блиндаж» появилась в августе 2022 года — тогда картина принимала участие в питчинге «Фонда кино». В итоге проект получил государственную поддержку, начались съемки.

Съемки фильма «Блиндаж» проходили летом 2023-го и продлились около месяца. Первый трейлер картины был опубликован 18 января 2024 года. Изначально фильм должен был выйти в прокат в День Победы, 9 мая 2024-го, однако затем премьеру перенесли на две недели раньше.

Военно-приключенческий фильм «Блиндаж» выйдет в российский прокат 25 апреля 2024 года.

Создатели

Еще в 2022 году, на презентации фильма, было Владимир Мединский — он принимал участие в написании сценария в качестве консультанта.

Изначально предполагалось, что сценаристом и режиссером фильма выступит Илья Куликов («Полицейский с Рублевки»), однако в итоге режиссерское кресло занял шоураннер «Закрытой школы» Марк Горобец.

Куликов, который в итоге остался в должности сценариста и продюсера «Блиндажа», рассказал, что они с Горобцом сразу сработались. «Мы моментально нашли общий язык и понимание, как именно нужно рассказать эту историю. Нам в принципе нравятся одни и те же ходы в кино», — поделился он.

Когда автор сценария, продюсер и режиссер видят проект одинаково — это и есть самое главное в работе.

Еще одним автором сценария стал Олег Смирнов («Снегурочка против всех»), а в качестве композитора выступил Денис Дубовик — музыкальный продюсер сериалов «Плейлист волонтера», «Пищеблок» и нашумевшего «Слова пацана».

Съемки

Съемки военно-приключенческого фильма «Блиндаж» Псковской области. Натурные съемки были организованы в лесах около поселка Ямм — к созданию декораций там приступили еще в апреле 2023-го. Для съемок картины рабочие вырыли траншеи, а также возвели блиндажи.

>1300 квадратных метров составила общая площадь задействованных в съемках территорий.

Кстати, неподалеку от места съемок можно увидеть реальные окопы времен Великой Отечественной войны. Съемки фильма «Блиндаж» частично проходили в труднодоступной местности: для проезда съемочной группы пришлось создавать специальную переправу.

Сами съемки стартовали в конце мая 2023 года. Завершились они уже в конце июня — весь процесс занял около месяца.

Сюжет

Фильм «Блиндаж» расскажет историю двух друзей, которые внезапно переносятся в прошлое и всеми силами пытаются вернуться домой.

Сергей (Александр Метелкин) — обычный парень, работает врачом скорой помощи. Его лучший друг Пауль (Даниэль Литтау) — немец, который раньше перегонял машины из Германии в Россию. У Пауля есть хобби — он «черный копатель», который охотится за немецкими наградами, касками и оружием времен Великой Отечественной войны.

Однажды во время раскопок Сергей и Пауль находят засыпанный блиндаж — спустившись в него, герои внезапно переносятся в 1941 год. Они сразу же попадают в гущу сражения и лицом к лицу сталкиваются с героями войны, чьи имена до этого видели на могилах.

В фильме «Блиндаж» покажут сражения двух армий — в масштабных сценах использовали пехоту и танки.

Друзья понимают, что шансов вернуться домой у них практически нет — по отдельности они принимают противоположные решения, которые изменят их жизнь.

Режиссер Марк Горобец рассказал, что «Блиндаж» — это в первую очередь история о людях и о человеческих отношениях.

«Неважно, где ты родился и какой ты национальности, и неважно, какие события происходили много лет назад или происходят сейчас. А важно то, что люди должны помогать друг другу, бороться друг за друга, любить друг друга, быть рядом в трудную минуту и жертвовать собой ради друга», — объяснил он.

Похожего мнения придерживается и продюсер фильма Илья Куликов.

В этом фильме мне хочется подчеркнуть, что прошлое — это не мифическое пространство, в котором жили какие-то другие люди с какими-то другими ценностями. Нет! Те юноши и девушки ничем не отличались от нас сегодняшних: они так же, как и мы, хотели жить и любить, они не выбирали обстоятельства, им тоже было страшно, но они не могли поступить иначе, и благодаря их выбору и мужеству живем мы все.

Актерский состав

Две главные роли в фильме исполнят россиянин Александр Метелкин и немец Даниэль Литтау.

Для Метелкина это не первый опыт съемок в фильмах о Великой Отечественной войне — известность он получил благодаря роли в военной драме «1941. Крылья над Берлином».

Дэниэль Литтау тоже принимал участие в проекте о Второй мировой войне — он снялся в небольшой роли в голливудской картине «Охотники за сокровищами» режиссера Джорджа Клуни.

Какие актеры сыграли в фильме «Блиндаж»

  • Александр Метелкин («Союз спасения») — Сергей, врач скорой помощи. Вместе с другом Паулем переносится в прошлое.
  • Даниэль Литтау («Команда») — Пауль, немец, лучший друг Сергея. Увлекается антиквариатом, черный копатель. Вместе с Сергеем переносится в прошлое.
  • Вероника Мохирева («Бывшие») — Света;
  • Маргарита Аброськина («Полицейский с Рублевки») — Аня;
  • Игорь Петренко («Звезда») — Кравцов, советский командир;
  • Владимир Селезнев («Фандорин. Азазель») — старший врач; Алексей Шевченков («Оффлайн») — старшина;
  • Эльшан Алескеров («ЮЗЗЗ») — Джанибеков.

Фильмы с похожим сюжетом

Интересно, что один из актеров «Блиндажа», Игорь Петренко, уже принимал участие в картине с похожей фабулой. В военно-приключенческой драме «Мы из будущего 2» (2010) Петренко сыграл Сергея Филатова (Бормана) — черного копателя, который по воле обстоятельств перенесся в 1944 год.

Еще одна российская картина, которая рассказывает аналогичную историю, — телефильм «Туман» (2010). По сюжету отряд молодых бойцов российской армии решает срезать маршрут во время марш-броска, но попадает в туман и внезапно переносится во времена Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что режиссеры фильма «Блиндаж» не упоминали ни один из этих фильмов как источник вдохновения.

Фильмы и сериалы
Туман
Бывшие
Звёзды
Блиндаж
Охотники за сокровищами
Звезда
Маргарита Аброськина
Александр Метелкин
Владимир Селезнев
Илья Куликов
Марк Горобец
Алексей Шевченков
Сергей Филатов
Олег Смирнов
Джордж Клуни
Игорь Петренко
Владимир Мединский
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