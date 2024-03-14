Пять легендарных фильмов СССР, названия которых запятнали плохими ремейками

Многие советские фильмы все еще любимы зрителями. Современные режиссеры пытаются повторить успех своих предшественников, однако не все их работы получаются удачными. Life.ru привел пять примеров фильмов эпохи СССР, которые осквернили ремейки.

Человек с бульвара Капуцинов

Знаменитый фильм создала режиссер Алла Сурикова. «Человек с бульвара Капуцинов» стал первым вестерном, который снимали в Крыму. Добрый и необычный сюжет, а также яркие актеры завоевали любовь зрителей.

В 2009 году Сурикова попробовала повторить успех комедии и срежиссировала ремейк своей комедии — «Человек с бульвара КапуциноК». Вместо мужчин в фильме ковбоев играли две девушки. Юмор был низкопробным, а главных героинь стремились сексуализировать. В результате фильм провалился в прокате и набрал всего 1 звезду из 10.

Служебный роман

Известный советский фильм про отношения между коллегами снял режиссер Эльдар Рязанов. Вышедшая в 1977 году на экраны картина рассказывала историю начальницы, которая никогда не была красивой и влюбленной, однако преобразилась в женщину мечты благодаря искренним чувствам.

Снять фильм на новый лад попробовал режиссер Сарик Андреасян в 2011 году. Сюжет остался примерно такой же, а в фильме не поменялся даже саундтрек. Несмотря на это, повторить успех шедевра не вышло. Несмотря на сборы в 14,6 млн долларов, зрители остались недовольны — средний рейтинг картины оказался на уровне 4 звезд из 10.

Ирония судьбы, или С легким паром!

Уже привычный новогодний фильм про любовь впервые вышел на экраны в 1975 году. Снял ставшую великой картину Эльдар Рязанов. По сюжету на Новый год приятели решили сходить в баню в Москве, однако случайно отправили одного из друзей в Ленинград.

Ремейк попытался сделать американский режиссер Марюс Вайсберг — фильм под названием «Ирония судьбы в Голливуде» вышел в 2022 году. Сюжет похож на исходный — главный герой тоже идет в баню, и его случайно отправляют в совсем другое место. Однако историю извратили глупым юмором и изменами, отмечает Life. В результате картина не набрала и миллиона долларов в прокате, при том, что пользователи оценили ее на 7 баллов из 10.

Кавказская пленница

Ставшая классической комедия Леонида Гайдая покорила сердца всех граждан СССР сразу же после выхода в 1966 году. Причин тому много — безупречная игра актеров, искрометный юмор и участие культовых артистов.

В 2014 году режиссер Максим Воронков попытался переснять картину. Сценарий и юмор оказались на слабом уровне, из-за чего ремейк не окупился. При затратах в 3,5 млн долларов сборы в России и мире не превысили и 500 тысяч долларов. Пользовательская оценка оказалась на уровне 1 из 10.

Иван Васильевич меняет профессию

Другая комедия Гайдая, «Иван Васильевич меняет профессию», рассказывает о конструкторе, который сделал машину времени и отправился в XVI век — к государю Ивану Грозному. Царь же, наоборот, оказался в будущем. Легендарная режиссерская работа и актерская игра сделали картину легендарной — ее оценка до сих пор находится на уровне 8 звезд из 10.

В 2023 году ремейк решил сделать телеканал ТНТ. Режиссерами фильма «Иван Васильевич меняет все» стали Михаил Семичев и Роман Ким. Они взяли схожий сюжет, однако по нему Иван Васильевич с Иваном Грозным постоянно путешествовали по разным странам и временам. Множество туалетных шуток и плохих декораций испортили впечатление — пользователи поставили фильму лишь 6 звезд из 10.