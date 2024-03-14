Киностудия Marvel отложила работу над сиквелом супергеройского фильма «‎Вечные»‎

Киностудия Marvel временно приостановила работу над сиквелом супергеройского фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли в главной роли. Об этом заявил инсайдер Дэниель Рихтман в своем Twitter.

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По данным осведомителя, киностудия решила сконцентрировать свое внимание на создании «гарантированных хитов» после провала фильмов «Капитан Марвел 2» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания». При этом Рихтман уточнил, что шоураннеры не отказались от проекта вовсе, но решили отложить сиквел на неопределенный срок.

Сиквел блокбастера Дени Вильнева «Дюна 2» собрал 110 миллионов рублей в российском прокате за минувшие выходные. Вторая серия масштабной фантастики Дени Вильнева переносит на экран оставшуюся половину романа Фрэнка Герберта «Дюна». Картина должна была выйти еще в 2023 году, но ее перенесли на фоне забастовок сценаристов и актеров. В ленте продолжится путешествие Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который объединился с фрименами и настроен отомстить за свою семью.