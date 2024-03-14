По российскому ТВ покажут индийскую «‎Игру престолов»‎

Телеканал "Суббота!" покажет индийский сериал "Махабхарата" в новой переозвучке. Он продолжит линейку сериалов на "Субботе!": сейчас на телеканале показывают "Кармелиту" и "Дикий ангел". "Махабхарата" будет выходить с 18 марта каждый день в 23:00.

© Российская Газета

"Махабхарата" - сериал, снятый по мотивам одноименного древнеиндийского эпоса о войне богов и людей, написанного на санскрите. Эпос считается "пятой Ведой" - духовным индуистским текстом, книгой мудрости, которая содержит ответы на все жизненные вопросы. Он является самым длинным эпосом в мире - длиннее "Илиады" и "Одиссеи" вместе взятых. Авторство "Махабхараты" приписывается легендарному мудрецу Вьясе, который сам является действующим лицом сказания.

В центре сюжета сериала - война между родами Пандавы и Кауравы, принадлежащих одной династии. Сериал называют индийской "Игрой престолов". Он стал одной из самых дорогостоящих постановок Болливуда: бюджет производства составил 73 миллиона долларов.

Для показа текст "Махабхараты" был адаптирован, а сериал переозвучен студией "Кириллица". Над переводом и озвучиванием работали специалисты по индийской культуре и языку: академические индологи, представители традиционных индуистских конфессий и современных индуистских течений. Теперь в сериале, как обещают на телеканале, станет еще больше ведической мудрости и ответов на жизненные вопросы: от секретов счастливого брака до тайн происхождения Вселенной.