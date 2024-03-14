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«Фрау» с Янковской, фильм Угольникова об ополченцах: что смотреть на неделе

На новой прокатной неделе выходит экранизация романа об убийстве Авраама Линкольна «Охота за убийцей», черная комедия «Герой наших снов» с Николасом Кейджем, военная драма «По зову сердца», фильм «Фрау» с Лизой Янковской и комедия «Наследство». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах на российских и зарубежных платформах.

«Фрау» с Янковской, фильм Угольникова об ополченцах: что смотреть на неделе
© News.ru

«Герой наших снов»

Премьера: 14 марта.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Николас Кейдж, Джулианна Николсон, Лили Бери, Тим Медоуз.

Зачем смотреть: ироничная комедия с черным юмором о профессоре, который приходит по ночам.

В центре сюжета обычный профессор Пол Мэтьюс (Николас Кейдж), чья жизнь внезапно резко меняется. Он начинает сниться другим людям и становится известным на весь мир. Теперь профессор — частый герой телевизионных шоу, репортажей газет, постоянно окруженный вниманием поклонников и папарацци. Но вскоре сны с профессором сменяются кошмарами. Тогда герой решает доказать всем, что он не тот, кто снится людям.

В основу картины норвежского постановщика Кристоффера Боргли, также написавшего сценарий к ленте, легли труды Карла Юнга.

Премьера ленты состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. Ее рейтинг на портале Rotten Tomatoes составляет 92%.

«По зову сердца»

Премьера: 15 марта.

Где смотреть: Wink, «Иви», «Кинопоиск».

В ролях: Александр Коршунов, Андрей Некрасов, Владислав Миллер, Эюб Фараджаев, Илья Лейбин, Валерий Степанов, Андрей Барило, Алексей Колган, Александр Андриенко, Александр Семчев, Игорь Угольников, Анна Большова, Владимир Зайцев, Марина Лебедева.

Зачем смотреть: картина Игоря Угольникова о трагических событиях октября 1941 года, о жертвенном подвиге московских ополченцев.

Фильм рассказывает историю так называемого Вяземского котла. В октябре 1941 года под Вязьмой немцы окружили несколько советских воинских подразделений. Тогда погибло много людей и еще сотни тысяч оказались в плену.

По словам постановщика картины, экранные герои — собирательные образы участников Московского народного ополчения. Это представители разных возрастов и профессий, от студентов и рабочих до музыкантов и литераторов.

«Наследство»

Премьера: 18 марта.

Где смотреть: ТНТ.

В ролях: Нонна Гришаева, Александр Робак, Глеб Калюжный, Маргарита Аброськина, Анна Немченко и Роман Фомин.

Зачем смотреть: комедия о том, на что готовы люди в погоне за шальными миллионами.

Сюжет знакомит зрителя с авантюристом и миллионером Виктором (Александр Робак). 25 лет назад он бросил семью и уехал в Италию скрываться от правосудия. Сегодня его родня живет в Реутове обычной скромной жизнью. В один из семейных праздников к подъезду бывшей жены Татьяны (Нонна Гришаева) подъезжает шикарный автомобиль, а в нем — похожий на дона Корлеоне Виктор со своим водителем. Спустя годы он захотел наладить отношения с семьей и параллельно решить свои криминальные проблемы.

Семья не рада внезапному появлению Виктора. Но он обещает многомиллионное наследство самому доброму, чуткому и услужливому родственнику. Близкие начинают соперничать друг с другом и раскрываются с неожиданных сторон.

«Охота за убийцей»

Премьера: 14 марта.

Где смотреть: Apple TV.

В ролях: Тобайас Мензис, Хеймиш Линклейтер, Спенсер Трит Кларк, Бетти Гэбриел, Джошуа Микел, Уилл Харрисон, Алистер Стил, Ник Бенас, Кэрри Лазар, Уокер Бэбингтон, Кевин Патрик Мерфи, Харрисон Стоун, Ребекка Рэй.

Зачем смотреть: экранизация книги Джеймса Л. Свонсона «Охота: 12-дневная погоня за убийцей Линкольна».

В центре сюжета — военный министр Эдвин Стэнтон (Тобайас Мензис), который пытается разыскать убийцу Авраама Линкольна (Хеймиш Линклейтер), чтобы восстановить порядок в государстве.

Президент был застрелен в театре Форда во время представления. Его убил актер Джон Уилкс Бут, который следил за главой государства, знал репертуар и планировку театра, как и саму постановку «Наш американский кузен». Суть была в самом смешном моменте спектакля: хохот зрителей должен был заглушить звук выстрела. Тяжело раненного в голову президента не удалось спасти. Он умер через несколько часов. Военного секретаря, друга и соратника Линкольна Эдвина Стэнтона отправили выследить Бута.

Сериал основан на книге американского писателя и историка Джеймса Л. Свонсона «Охота: 12-дневная погоня за убийцей Линкольна», которая стала бестселлером New York Times и удостоена премии Эдгара.

«Фрау»

Премьера: 14 марта.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Лиза Янковская, Вадик Королев, Инга Оболдина, Людмила Чиркова, Дарья Коныжева, Максим Стоянов, Алексей Розин.

Зачем смотреть: рыцарская сказка с грустным концом от Любови Мульменко.

«Фрау» — вторая картина режиссера Любови Мульменко. Ранее создательница ленты писала сценарии к проектам «Верность» и «Купе номер 6».

Новая картина рассказывает о Ване (Вадик Королев) — необычном юноше, который называет женщин «фрау», любит средневековую культуру и представляет себя рыцарем. Когда юноша влюбляется в балерину пермского театра Кристину (Лиза Янковская), то решает добиться расположения девушки с помощью галантных манер.

Для того чтобы убедительно сыграть балерину Кристину, Лиза Янковская несколько месяцев брала уроки хореографии в Москве. После этого она провела одну репетицию с труппой Пермского театра оперы и балета, на сцене которого снимали «Фрау». Лиза смогла самостоятельно исполнить все нужные элементы, и в монтаже использован только один кадр с дублершей.

«Фрау» — трогательное и жизненное кино об обреченных отношениях, одиночестве и бесконечных попытках полюбить себя.

Фильмы и сериалы
Максим Стоянов
Людмила Чиркова
Маргарита Аброськина
Джон Бут
Бетти Гэбриел
Патрик Мерфи
Джулианна Николсон
Алексей Розин
Андрей Барило
Глеб Калюжный
Александр Андриенко
Любовь Мульменко
Тобайас Мензис
Александр Семчев
Валерий Степанов
Марина Лебедева
Игорь Угольников
Александр Робак
Карл Юнг
Александр Коршунов
Алексей Колган
Андрей Некрасов
Владимир Зайцев
Роман Фомин
Анна Большова
Инга Оболдина
Николас Кейдж
Авраам Линкольн
Нонна Гришаева
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