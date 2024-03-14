«Фрау» с Янковской, фильм Угольникова об ополченцах: что смотреть на неделе

На новой прокатной неделе выходит экранизация романа об убийстве Авраама Линкольна «Охота за убийцей», черная комедия «Герой наших снов» с Николасом Кейджем, военная драма «По зову сердца», фильм «Фрау» с Лизой Янковской и комедия «Наследство». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах на российских и зарубежных платформах.

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«Герой наших снов»

Премьера: 14 марта.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Николас Кейдж, Джулианна Николсон, Лили Бери, Тим Медоуз.

Зачем смотреть: ироничная комедия с черным юмором о профессоре, который приходит по ночам.

В центре сюжета обычный профессор Пол Мэтьюс (Николас Кейдж), чья жизнь внезапно резко меняется. Он начинает сниться другим людям и становится известным на весь мир. Теперь профессор — частый герой телевизионных шоу, репортажей газет, постоянно окруженный вниманием поклонников и папарацци. Но вскоре сны с профессором сменяются кошмарами. Тогда герой решает доказать всем, что он не тот, кто снится людям.

В основу картины норвежского постановщика Кристоффера Боргли, также написавшего сценарий к ленте, легли труды Карла Юнга.

Премьера ленты состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. Ее рейтинг на портале Rotten Tomatoes составляет 92%.

«По зову сердца»

Премьера: 15 марта.

Где смотреть: Wink, «Иви», «Кинопоиск».

В ролях: Александр Коршунов, Андрей Некрасов, Владислав Миллер, Эюб Фараджаев, Илья Лейбин, Валерий Степанов, Андрей Барило, Алексей Колган, Александр Андриенко, Александр Семчев, Игорь Угольников, Анна Большова, Владимир Зайцев, Марина Лебедева.

Зачем смотреть: картина Игоря Угольникова о трагических событиях октября 1941 года, о жертвенном подвиге московских ополченцев.

Фильм рассказывает историю так называемого Вяземского котла. В октябре 1941 года под Вязьмой немцы окружили несколько советских воинских подразделений. Тогда погибло много людей и еще сотни тысяч оказались в плену.

По словам постановщика картины, экранные герои — собирательные образы участников Московского народного ополчения. Это представители разных возрастов и профессий, от студентов и рабочих до музыкантов и литераторов.

«Наследство»

Премьера: 18 марта.

Где смотреть: ТНТ.

В ролях: Нонна Гришаева, Александр Робак, Глеб Калюжный, Маргарита Аброськина, Анна Немченко и Роман Фомин.

Зачем смотреть: комедия о том, на что готовы люди в погоне за шальными миллионами.

Сюжет знакомит зрителя с авантюристом и миллионером Виктором (Александр Робак). 25 лет назад он бросил семью и уехал в Италию скрываться от правосудия. Сегодня его родня живет в Реутове обычной скромной жизнью. В один из семейных праздников к подъезду бывшей жены Татьяны (Нонна Гришаева) подъезжает шикарный автомобиль, а в нем — похожий на дона Корлеоне Виктор со своим водителем. Спустя годы он захотел наладить отношения с семьей и параллельно решить свои криминальные проблемы.

Семья не рада внезапному появлению Виктора. Но он обещает многомиллионное наследство самому доброму, чуткому и услужливому родственнику. Близкие начинают соперничать друг с другом и раскрываются с неожиданных сторон.

«Охота за убийцей»

Премьера: 14 марта.

Где смотреть: Apple TV.

В ролях: Тобайас Мензис, Хеймиш Линклейтер, Спенсер Трит Кларк, Бетти Гэбриел, Джошуа Микел, Уилл Харрисон, Алистер Стил, Ник Бенас, Кэрри Лазар, Уокер Бэбингтон, Кевин Патрик Мерфи, Харрисон Стоун, Ребекка Рэй.

Зачем смотреть: экранизация книги Джеймса Л. Свонсона «Охота: 12-дневная погоня за убийцей Линкольна».

В центре сюжета — военный министр Эдвин Стэнтон (Тобайас Мензис), который пытается разыскать убийцу Авраама Линкольна (Хеймиш Линклейтер), чтобы восстановить порядок в государстве.

Президент был застрелен в театре Форда во время представления. Его убил актер Джон Уилкс Бут, который следил за главой государства, знал репертуар и планировку театра, как и саму постановку «Наш американский кузен». Суть была в самом смешном моменте спектакля: хохот зрителей должен был заглушить звук выстрела. Тяжело раненного в голову президента не удалось спасти. Он умер через несколько часов. Военного секретаря, друга и соратника Линкольна Эдвина Стэнтона отправили выследить Бута.

Сериал основан на книге американского писателя и историка Джеймса Л. Свонсона «Охота: 12-дневная погоня за убийцей Линкольна», которая стала бестселлером New York Times и удостоена премии Эдгара.

«Фрау»

Премьера: 14 марта.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Лиза Янковская, Вадик Королев, Инга Оболдина, Людмила Чиркова, Дарья Коныжева, Максим Стоянов, Алексей Розин.

Зачем смотреть: рыцарская сказка с грустным концом от Любови Мульменко.

«Фрау» — вторая картина режиссера Любови Мульменко. Ранее создательница ленты писала сценарии к проектам «Верность» и «Купе номер 6».

Новая картина рассказывает о Ване (Вадик Королев) — необычном юноше, который называет женщин «фрау», любит средневековую культуру и представляет себя рыцарем. Когда юноша влюбляется в балерину пермского театра Кристину (Лиза Янковская), то решает добиться расположения девушки с помощью галантных манер.

Для того чтобы убедительно сыграть балерину Кристину, Лиза Янковская несколько месяцев брала уроки хореографии в Москве. После этого она провела одну репетицию с труппой Пермского театра оперы и балета, на сцене которого снимали «Фрау». Лиза смогла самостоятельно исполнить все нужные элементы, и в монтаже использован только один кадр с дублершей.

«Фрау» — трогательное и жизненное кино об обреченных отношениях, одиночестве и бесконечных попытках полюбить себя.