Вышел фильм «‎Демоны дома Гарретов»‎: хоррор с элементами социальной драмы

Хоррор "Демоны дома Гарретов" можно считать и социальной драмой о том, как чувствуют себя иммигранты-нелегалы. Его автор, сценарист и режиссер Пэрис Зарсилья, рассказывает о своих соотечественниках-филиппинцах, вынужденных вечно озираться, прятаться и унижаться, спасаясь от полиции.

Филиппинка Джой (элегантная Макс Эйгенманн) пытается купить вид на жительство в Англии, чтобы обеспечить будущее рожденной в безотцовстве семилетней дочке Грейс (классная Джейден Боядилья). А пока нанимается уборщицей в состоятельные дома. Срок выплат истек, когда ей приходит удача - предложение ухаживать за умирающим богатым стариком и убирать его огромный дом. За это обещают хороший заработок и жилье. Обещают ей, но не ее ребенку, и дочке придется жить там тайком. А дочка непоседлива, предприимчива, склонна пугать маму и подмешивать варенье в кетчуп.

В доме хозяйничает племянница старика властная Кэтрин (Лиэнн Бест). Сначала она лично всыпает старцу в коме какие-то подозрительные таблетки, но потом, уехав по делам, доверяет это Джой. А маленькая Грейс уже не раз выбиралась из своего убежища, невидимкой шастала по дому и видела нечто пугающее, несущее угрозу ей и маме. Привыкшая к ее проказам мама принимает дочкин рассказ за выдумку, но реальность страшнее любых фантазий...

Страх нелегального иммигранта быть обнаруженным равен фирменному страху любого ужастика

До поры фильм следует канонам британского готического хоррора с действием, запертым в мрачном, полном тайн доме. Персонажи претерпевают жуткие трансформации, из спасителей превращаясь в исчадия ада, сюжет содержит множество нежданных разворотов - твистов. Акцент - на прекрасной стране Филиппины и ее участливом народе, о котором восторженно отзываются едва ли не все персонажи картины и при упоминании о котором у Джой теплеют глаза. Так что первая так и не разгаданная загадка фильма - зачем Джой уехала из этого рая и почему так страшится туда вернуться.

Поведение героев тоже вызывает вопросы. При встрече с новым домом и ее хозяйкой Джой ведет себя так странно, что и слепой усомнится в ее благонадежности. А хозяйка отнюдь не слепа, весьма въедлива, и ее планы насчет судьбы смертельно больного мистера Гаррета явно нечисты. Эта Кэтрин то приходит в восторг от тщательно убранного, волшебно преобразившегося дома, то вдруг начинает грубо третировать все это проделавшую служанку. Да и вызволенный из объятий комы старик Гаррет то растроганно называет спасительниц своей новой семьей, обещая им золотые горы, то, обернувшись сущим волчарой, требует именовать его Хозяином (колоритный Дэвид Хейман). Автора фильма явно ведет по сюжету не столько логика характеров и действия, сколько сверхзадача иллюстрировать угнетенное положение иммигранта в мире безжалостного капитала. Возможно также, что здесь ощущаются нестыковки драматургических традиций и актерских школ Востока и Запада.

Есть нестыковки и в понимании законов бытовой этики. Для положительной, ожидающей сочувствия героини вряд ли нормальны чтение чужих писем в приютившем ее доме или попытка лечить больного собственноручно изготовленными народными снадобьями. Для волшебной сказки - сойдет, но фильм, напомню, задуман как актуальная социальная драма.

Для дебютанта режиссер Зарсилья мастеровит, хорошо знает законы жанра и пристрастия его зрителей. Строит сюжет неторопливо, но интригующе, балансируя на грани реализма с иррациональной мистикой, саундтрек пугает шорохами и контрастными звуковыми взрывами; характеры умирающего Гаррета и его хищной племянницы, силуэты населяющих дом демонов достаточно размыты, чтобы мы в зале терялись в догадках. А страх "понаехавших" быть обнаруженными, арестованными и выдворенными здесь абсолютно равен фирменно готическому страху ужастика. Дирижирует всей этой симфонией жути взбунтовавшийся ангелочек - маленькая, но смышленая Грейс, что и дало жизнь оригинальному названию фильма Raging Grace: у него может быть несколько толкований, ибо имя Грейс означает Благодать, а Raging - яростная, неистовая, разъяренная.

Финальные эпизоды картины - разгул чисто восточной паранормальной мистики, никак не проясняющей суть происходящего, но завершающейся просветленными сценами хоровых песнопений в приходе филиппинской диаспоры с подтанцовками и ликованием вернувшейся к истокам Грейс.

Картина признана лучшей на фестивале фантастических фильмов в Швейцарии.

С 14 марта в кинотеатрах России.