Сериал «Медведь» продлили на четвертый сезон еще до выхода третьего

Как сообщает издание Deadline, онлайн-кинотеатр Hulu продлил сериал «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом на четвёртый сезон. Его съёмки будут вестись одновременно со съёмками третьего сезона, которые идут прямо сейчас в Чикаго. Это позволит снизить затраты на производство и выпустить продолжение ещё быстрее.

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Сериал «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный от умершего брата. Ряд вещей идут не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные и непопулярные среди работников решения, чтобы спасти заведение.

Премьера первого сезона шоу состоялась в июне 2022 года, а второго — в июне 2023-го. Сериал высоко оценили как критики, так и зрители, а на недавней «Эмми»-2023 произведение удостоилось сразу пяти наград.