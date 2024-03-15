Режиссер «Барби» Грета Гервиг сыграет в фильме режиссера «Истории о супружестве»

Издание Deadline сообщило, что к касту безымянного фильма Ноа Баумбака, известного по фильмам «Забыть и вспомнить», «Кальмар и кит», «Марго на свадьбе» и другим, присоединилась режиссёр «Барби» Грета Гервиг.

© Чемпионат.com

Она сыграет в ленте вместе с именитыми актёрами, включая Джорджа Клуни, Адама Сэндлера, Лору Дерн, Билли Крудапу и Райли Кио. Также в картине снимутся Патрик Уилсон, Айла Фишер и Джим Бродбент.

Баумбак снимет фильм и выступит соавтором сценария вместе с Эмили Мортимер. Также Баумбак числится и продюсером вместе с Эми Паскаль и Дэвидом Хейманом.

Подробности сюжета картины не раскрываются. Известно, что история будет отчасти посвящёна забавной истории взросления.

Даты премьеры пока нет, лента выйдет на Netflix.