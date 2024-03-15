Комедия «Теща» с Гузеевой и Харламовым стала лучшей в феврале и получит сиквел

Комедия "Тёща", главные роли в которой исполнили Гарик Харламов и Лариса Гузеева, получит продолжение. Об этом сообщает "Централ Партнершип".

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В прокате фильм получил 650 млн рублей, войдя в четверку самых кассовых картин 2023 года. Напомним, обогнали "Тёщу" по кассовым сборам "Чебурашка", "Вызов" и "По щучьему велению".

При этом "Тёща" по кассовым сборам обогнала другие комедийные релизы прошлого года, например, "Поехавшую", "Непосредственно Каха. Другой фильм" и "Беспринципные в деревне".

Вообще среди отечественных комедий у "Тёщи" самый высокий результат по сборам с 2021 года. Проявили зрители интерес и к цифровому релизу, по данным Mediascope, в онлайн-кинотеатрах фильм посмотрели 3,6 миллиона раз, это - лучший результат среди всех цифровых релизов за февраль.

Все это заставило создателей ленты задуматься над продолжением. Сюжетная линия пока держится в секрете, но продюсер первой части ленты Тимур Вайнштейн заявил, что "зрителей ждет совершенно новое, интригующее и захватывающее кино со множеством сюжетных поворотов".