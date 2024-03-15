Фильм Грамматикова «Смотри на меня» по сценарию Кончаловского выйдет в прокат в сентябре

Он основан на реальных событиях и повествует об истории большой семьи в послевоенные годы.

© Кадр из фильма "Смотри на меня"

Режиссер Владимир Грамматиков завершил работу над фильмом "Смотри на меня" по сценарию Андрея Кончаловского. Картина производства продюсерской компании "МВФильм" и кинокомпании "Централ партнершип" выйдет в прокат в сентябре 2024 года, сообщили ТАСС в кинокомпании "Централ партнершип".

"У меня было огромное желание спеть гимн матери. В основе семьи, всех благих дел и надежд - всегда женщина, всегда мать. Я помню конфетку под подушкой, теплую руку мамы и ее замечательную фразу, которая выручала меня в разные периоды: "Володечка, все что ни делается, все к лучшему". Мне повезло собрать съемочную группу, которая разделяла эти ощущения. Я очень надеюсь, что наша энергия и главный посыл - любите друг друга - передадутся зрителю", - привели слова Владимира Грамматикова в кинокомпании.

Фильм основан на реальных событиях и повествует об истории большой семьи в послевоенные годы. Как отметили в кинокомпании, это фрагмент биографии Грамматикова, его личное высказывание и манифест женской любви, рассказывающий о силе материнства и надежде на мирное будущее. Автором сценария выступил режиссер, народный артист РСФСР Андрей Кончаловский.

"Владимира Грамматикова я знаю более 60 лет. Я уверен, что фильм "Смотри на меня", который является реминисценцией его личной жизни, получится правдивым, эмоциональным и подкупающе обаятельным, что очень важно для работы такого уровня", - говорит автор сценария Андрей Кончаловский.

О сюжете и актерах

Главную роль в фильме исполнила Александра Урсуляк, также играют Евгения Симонова, Евгений Стеблов, Семен Шкаликов, Ольга Лапшина и другие артисты. Картина рассказывает историю многодетной семьи, которая в послевоенные годы отправляется в товарном вагоне из Свердловска в Москву в надежде найти пропавшего отца. Бывшая оперная певица и мама четверых детей Нина Левицкая ничего не знает о судьбе своего мужа, а отец семейства, по слухам, находится в Москве. Вокруг семьи сгущаются тучи, и Нина экстренно продает имущество, собирает детей и уезжает в столицу.

Создатели картины бережно отнеслись к отражению той эпохи. Большинство элементов, воссоздающих атмосферу конца 1940-х годов, являются подлинными. Вагоны поезда, на котором герои отправляются в Москву, собирались по всей России.

"В съемках задействованы двухосные теплушки, четырехосные товарные вагоны до 1947 года выпуска и советский локомотив серии СО17 (Серго Орджоникидзе)", - сообщили в компании.

Как отметил генеральный продюсер Вадим Верещагин, послевоенный период был очень непростым временем для страны.

"Картина "Смотри на меня" - история, которая учит нас, как пережить самые сложные моменты благодаря силе духа, поддержке семьи, вере в лучшее", - сказал Верещагин.

Фильм снят при поддержке Минкультуры РФ, а также ОАО "РЖД".