Фильм «Позывной "Пассажир"» собрал семь миллионов рублей в первый день проката

Российская военная драма «Позывной «Пассажир» стартовала в российском прокате со второй строчки и стала лучшей новинкой четверга, 14 марта. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

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В первый день проката фильм о донбасских ополченцах заработал чуть более 7 миллионов рублей. Предварительно, касса фильма по итогу недели может составить 45-50 миллионов рублей.

Фильм рассказывает о событиях 2015 года, когда не интересующийся повесткой дня писатель узнает, что его брат пропал в Донбассе.

«Чтобы Россия победила, нужен не только русский солдат, вооружения и прочее. Нужен надежный тыл, чтобы пацаны знали, за кого они там бьются», — говорил исполнитель главной роли Антон Шагин на премьере картины на выставке «Россия».

В топ-10 четверга также попали еще две новинки — драмеди с Николасом Кейджем «Герой наших снов», заработавшее 1,9 миллионов рублей в первый день проката, и хоррор «Заклятье. Шестое чувство» с 1,5 миллионами рублей.