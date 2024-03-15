Вышел трейлер жесткого боевика с Джоном Траволтой "Сорвать банк"

Опубликован первый трейлер боевика "Сорвать банк" (Cash Out, 18+). По центру проекта с "взрослым" R-рейтингом - Джон Траволта и звезда "Секса в большом городе" Кристин Дэвис.

Исполнительным сопродюсером ленты выступил скончавшийся на днях от агрессивной формы рака 31-летний Шон Стоун.

Траволта играет Мэйсона, главу банды виртуозных воров, который ввязывается в рисковое предприятие своего младшего брата по ограблению банка. Естественно, все идет наперекосяк.

Дэвис играет бывшую любовницу Мэйсона и по совместительству - переговорщика от силовиков.

Релиз - в конце апреля.