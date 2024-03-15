Продажи цикла «Хроники Дюны» выросли на 145% после выхода экранизации второй части романа

На прошлой неделе в российских кинотеатрах вышел в прокат фильм "Дюна: Часть вторая". Книжный сервис "Литрес" и сеть книжных магазинов "Читай-город" проанализировали статистику продаж цикла научно-фантастических романов "Хроники Дюны" американского писателя Фрэнка Герберта.

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В течение недели после выхода экранизации второй части романа "Дюна. Первая трилогия" заняла седьмое место в топ-10 самых продаваемых книг на "Литресе". А продажи всего цикла за этот период выросли на 145% по сравнению с предыдущей неделей. Если брать не только продажи, но и бесплатные скачивания, чтение и прослушивание по "Литрес Подписке", то интерес к "Дюне" вырос на 125%.

За последний месяц "Дюна" вошла в двадцатку книг по товарообороту в сети книжных магазинов "Читай-город". А рост продаж книги в течение недели после выхода экранизации составил 140% относительно предыдущей недели.