Фанат «Дюны» посмотрел фильм Дени Вильнева больше 200 раз

Издание Inverse опубликовало колонку, посвящённую большому фанату вселенной «Дюны». Как оказалось, некий поклонник франшизы по имени Мак прочитал оригинальную книгу в 2018 году и сразу же проникся вселенной.

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Спустя три года юный фанат дождался выхода экранизации Дени Вильнёва и сходил в кинотеатр 20 раз, после чего продолжил смотреть ленту на стриминговых сервисах. В общей сложности Мак посмотрел фильм больше 200 раз, уделяя этому почти каждый вечер. Он считает это своим хобби и каждый раз подмечает какие-то новые детали, которых раньше не замечал.

После премьеры «Дюны 2» Мак сходил на IMAX-сеансы больше 14 раз. Он ежедневно выставляет максимальную оценку фильму на агрегаторе Letterboxd и называет продолжение одним из лучших фильмов в истории кино. Вполне возможно, что именно такие фанаты сейчас создают внушительную кассу ленты, сборы которой недавно превысили $ 380 млн.