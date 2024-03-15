Потомок Пушкина высказался о фильме «Онегин» Андреасяна

Последний прямой потомок поэта Александра Пушкина по мужской линии и его тезка отреагировал на выход киноленты режиссера Сарика Андреасяна «Онегин». Его слова приводит «Абзац».

© Passion.ru

Как считает потомок русского поэта, «Евгений Онегин» будет актуален всегда, поэтому он не удивлен тому, что это произведение вновь экранизировали.

«Александр Сергеевич в «Евгении Онегине» поднимает вечные темы, поэтому он всегда актуален. <…> Лично для нас [потомков] трогательно и приятно, когда обращаются к трудам Александра Сергеевича. Но очень важно, чтобы не было лишних фантазий, чтобы не искажали смысл», - высказался Александр Пушкин.

Мужчина подчеркнул, что собирается посмотреть фильм Андреасяна. Он также признался, что ему понравилась картина «Пушкин. Последняя дуэль» режиссера Федора Бондарчука.

Ранее актриса Татьяна Сабинова рассказала, что всего за 1,5 месяца набрала 10 килограммов ради роли Ольги Лариной в «Онегине» Сарика Андреасяна.

Также актриса Алена Хмельницкая призналась, что считает новый фильм «Онегин» масштабным.