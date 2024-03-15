Disney разморозил проект «Эскадрильи: Изгой» по вселенной «Звездных войн»

Lucasfilm и Disney все же снимут фильм про эскадрилью "Изгой" из вселенной "Звездных войн". Ранее проект был положен под сукно на фоне переформатирования вселенной, но сейчас Петти Дженкинс, режиссер проекта, вновь вернулась к работе над историей отважной повстанческой эскадрильи из нового поколения сопротивления. Правда, когда с учетом всех задержек фильм выйдет в свет, неизвестно.

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Обнадеживающие для фанатов "Звездных войн" новости Дженкинс рассказала в беседе с журналистами Collider. Режиссер отметила, что контракт с Lucasfilm и Disney ею уже подписан.

Дженкинс отметила, что эта работа для нее знаковая - отец сценаристки был пилотом ВВС США, поэтому делать фильм о летчиках для нее очень волнительно.

Стоит отметить, что личные мотивы в 2021 году не помешали Дженкинс покинуть проект из-за разногласий со студией. Впоследствии и вовсе появились слухи, что в Disney решили отказаться от планов снимать ленту по очередному ответвлению основной сюжетной линии "Звездных войн".

Режиссер же готовилась снимать "Чудо-женщину 3" с Галь Гадот. Однако съемки в 2022 году отменили.

Весной 2023 года Дженкинс провела переговоры с Lucasfilm и Disney о возвращении в проект "Эскадрильи: Изгой". Но на тот момент в США вовсю шла забастовка сценаристов, поэтому стороны не стали тогда анонсировать проект.