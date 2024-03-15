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Адам Сэндлер и Джордж Клуни сыграют главных героев нового фильма Ноа Баумбака

Определен состав актеров, которые примут участие в съемках нового фильма американского режиссера Ноа Баумбака, сообщили в Netflix.

Адам Сэндлер и Джордж Клуни сыграют главных героев нового фильма Ноа Баумбака
© globallookpress

Главные роли в картине исполнят Адам Сэндлер и Джордж Клуни. По мимо них в ленте сыграют Грета Гервиг, Патрик Уилсон, Джим Бродбент, Ив Хьюсон, Айла Фишер, Ларс Айдингер, Альба Рорвахер и Эмили Мортимер. Последними к проекту присоединились Лора Дерн, Билли Крудап и Райли Кио.

Фильм пока не имеет утвержденного названия, но уже известно, что он затронет тему забавных и трогательных отношений между людьми.

Ранее стало известно, что Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана в фильме о рок-музыканте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фильмы и сериалы
Эмили Мортимер
Билли Крудап
Ларс Айдингер
Патрик Уилсон
Ив Хьюсон
Грета Гервиг
Боб Дилан
Джордж Клуни
Адам Сэндлер
Лора Дерн
Джим Бродбент
Айла Фишер
Netflix