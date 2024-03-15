Павел Деревянко с девушкой, Фараон с женой и другие на премьере новых «Беспринципных»

Павел Деревянко с девушкой, Фараон с женой и другие на премьере четвертого сезона «Беспринципных»
Вчера звезды шоу-бизнеса и представители киноиндустрии собрались на премьере четвертого сезона сериала «Беспринципные».
Одним из первых на мероприятии появился исполнитель главной роли Павел Деревянко. Он был не один, а со своей девушкой Зоей Фуць. Пара не отходила друг от друга весь вечер. В компании друзей они отжигали под известные песни и не скрывали чувств.
Впрочем, кольца на пальце Зои, как бы мы ни всматривались, пока так и не заметили.
Не увидели мы кольца на пальце и у другой актрисы сериала — Кристины Бабушкиной, которая летом прошлого года попала в неприятную ситуацию. В машине ее супруга были найдены запрещенные вещества. В этот момент актриса находилась с ним рядом. В отношении Андрея Гацунаева возбудили два уголовных дела и в середине июня прошлого года отправили под домашний арест.
Несмотря на все проблемы в семье, на премьере Кристина весело проводила время: она выступила в образе своей героини из сериала и зажгла танцпол диджей-сетом.
На премьере мы также заметили олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая редко выходит в свет. Фигуристка была одета в чёрный кожаный наряд, который подчеркнул ее стройную фигуру. Также многие обратили внимание на то, что олимпийская чемпионка очень сильно похудела.
Спортсмен Вячеслав Малафеев появился на дорожке со своей 20-летней дочерью Ксенией. Напомним, девушка с 13 лет страдала алкогольной зависимостью, а после перешла на запрещенные вещества. Отцу пришлось положить ее в рехаб, чтобы спасти жизнь дочери. Некоторое время девочка жила в Дубае, а недавно вернулась в Москву к семье. Сейчас Вячеслав старается больше проводить времени с ребенком.
На премьере также появилась Оксана Лаврентьева, которая пришла поддержать Александра Цыпкина. Напомним, в декабре прошлого года актриса и сценарист сообщили о том, что приняли решение о разводе. Однако уже в начале февраля 2024 года появились слухи о воссоединении пары. Вчера на показе супруги подтвердили эту информацию. Они не скрывали своих чувств: нежно обнимались и целовались.
На премьере также были замечены Павел Табаков, Софья Синицына, Влад Соколовский, Мария Миногарова, Фараон с женой Софьей Егоровой, Дарья Повереннова, Виолетта Чиковани, Екатерина Кабак, Катерина Шпица, Алексей Гаврилов и другие.
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Павел Деревянко с девушкой, Фараон с женой, Вячеслав Малафеев с дочерью и другие на премьере четвертого сезона «Беспринципных»
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