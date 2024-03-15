«Черный кролик» с Джейсоном Бейтманом и Джудом Лоу выйдет на Netflix

Актёры Джейсон Бейтман и Джуд Лоу спродюсировали новый мини-сериал «Черный кролик» и сыграли в нем главные роли, сообщает Deadline.

© globallookpress.com

При этом, Бейтман снимет два первых эпизода в качестве режиссера. Сценаристами стали Зак Бейлин и Кейт Сьюзман. Шоу выйдет на стриминговой платформе Netflix.

Дата выхода сериала пока не известна. Фильм рассказывает о преуспевающем бизнесмене в тот момент, когда в его жизни возникает брат-неудачник. Это событие грозит пустить под откос всё, что он построил.

Ранее Адам Сэндлер и Джордж Клуни сыграют главных героев нового фильма Ноа Баумбака, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».