15-й сезон сериала «Доктор Кто» с Шути Гатвой стартует 11 мая

Телеканал BBC раскрыл дату выхода 14-го сезона сериала «Доктор Кто». Продолжение культового шоу со звездой «Сексуального просвещения» Шути Гатвой начнёт выходить уже в ночь на 11 мая на BBC и в онлайн-кинотеатре Disney+, а дебютный трейлер выйдет через неделю — 22 марта.

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У нового сезона «Доктора Кто» уже появился полноценный синопсис. Он расскажет о Докторе и Руби Сандей, которые отправятся в приключения во времени и пространстве с помощью машины времени ТАРДИС. От эпохи Регентства в Англии до раздираемого войной будущего — дуэт продолжит отстаивать силы добра, сталкиваясь с новыми друзьями и опасными врагами.

За развитие «Доктора Кто» отвечает Расселл Ти Дэвис — ранее он возродил сериал в 2005 году. Сколько эпизодов войдёт в новый сезон, пока неизвестно.

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