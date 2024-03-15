Расписание выхода нового сезона сериала «Доктор Кто»

Уже 11 мая британский сериал «Доктор Кто» официально вернётся. 14-й сезон сериала во главе со звездой «Сексуального просвещения» Шути Гатвой расскажет о новых приключениях знаменитого путешественника во времени Доктора — компанию ему составит молодая девушка по имени Руби Сандей.

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Всего в 14-й сезон войдёт восемь эпизодов. Первые две серии станут доступны в день премьеры, а следующие будут выходить еженедельно по субботам. Финал сезона состоится 22 июня, а в конце декабря зрителей ждёт традиционный новогодний спецвыпуск.

Расписание выхода 14-го сезона сериала «Доктор Кто»